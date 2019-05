Nutt: Erdoganil ei õnnestu Istanbuli kordusvalimistega opositsioon likvideerida

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt (I), kes on käinud korduvalt Türgis valimisi vaatlemas, ütles, et president Tayyip Erdoganil ei õnnestu Istanbuli linnapea kordusvalimistega opositsiooni täielikult vaigistada.

Türgi valimiskomisjon otsustas, et Istanbuli linnapea valimised toimuvad uuesti, sest mitmes ringkonnas rikuti reegleid. President Recep Tayyip Erdogan kaitses komisjoni otsust, öeldes, et see teeb head nii Istanbulile kui ka riigile.

31. märtsi kohalikel valimistel kaotas võimupartei AKP mitu tähtsat linnapea kohta, sealhulgas Istanbuli oma, kus oli valitsenud 25 aastat. AKP kandidaadi, ekspeaministri Binali Yildirimi ja Vabariikliku Rahvapartei esindaja Ekrem Imamoglu toetuse vahe oli 0,1 protsenti ehk 13 600 häält. Kuna president Erdodgani üleriiklik tähelend algas just Istanbulist, oli kaotusevalu tunnistamine raske.

Mart Nutt rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Istanbuli linnapea koha kaotamine ei ohusta Erdogani positsioone, kuid president ei taha lasta sündmustel areneda nii kaugele, et need võiks ohtu sattuda.

Vastates küsimusele, kas viimaste valimiste valguses on demokraatia Türgis ohus, ütles Nutt, et viimase kümne aasta jooksul see riigis tõepoolest kogu aeg vähenenud. "Siin on mitu tähist. Eriti see etapp, kui Türgi läks parlamentaarselt riigilt üle presidentaalsele. Selles mõttes me näeme küll, et opositsiooni olukord on läinud raskemaks ja eriti näeme seda, kuidas suur osa meediat on allutatud valitsusele," rääkis ta.

Samas märkis Nutt, et valimised Türgis siiski toimuvad ja seda näitavad ka kohalike valimiste tulemused.

"Kui Türgi oleks diktatuur, siis tänasel päeval valimised toimuda ei saaks. Valimised toimuvad, aga need võivad anda tulemuse, mis ei pruugi meeldida praegusele valitsusele."

Valimistega manipuleerimise tõenäosus on Nuti sõnul kordusvalimistel sama suur kui toimunud valimistel. Opositsiooni uutel valimistel aga täielikult vaigistada ei suudeta.

"Võib-olla valmistutakse paremini, võib-olla pannakse tööle meediakanalid jõulisemalt, võib-olla esitatakse süüdistused mõnele opositsioonipoliitikule, et neid valimistest eemale saada. Aga ma ei arva seda, et kordusvalimiste käigus õnnestuks Türgis opositsioon likvideerida," rääkis Nutt.