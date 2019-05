Uuring: tüdrukud on netisuhtlusest suuremas sõltuvuses kui poisid

Küsitluses tunnistas 21,7 protsenti tüdrukutest end regulaarselt tundmas, et ei suuda mõelda millelegi muule, kui sellele hetkele, mil saab jälle siseneda sotsiaalmeediasse. Poistest tunnistas sama 16,8 protsenti.

Kõige rohkem mõtlevad sotsiaalmeedia kasutamisele 13-aastased tüdrukud, kellest tunnistas pidevalt sellele mõtlemist 25,2 protsenti, 11-aastastest tunnistas sama 16,9 ja 15-aastastest 22,8 protsenti. Poistest mõtles pidevalt sotsiaalmeedia peale 16,1 protsenti 11-aastastest, 17,7 protsenti 13-aastastest ja 14,6 ptotsenti 15-aastastest noorukitest.

Samuti tunnistas 20 protsenti kõigist küsitletud tüdrukutest, et on tundnud regulaarselt rahulolematust, kuna tahaks rohkem aega veeta sotsiaalmeedias, poistest ütles sama 18,3 protsenti. Lisaks ütles 24,2 protsenti tüdrukutest ja 18,7 protsenti poistest, et on sageli tundnud end halvasti, kui ei saa kasutada sotsiaalmeediat.

Tüdrukutest 36,5 protsenti tunnistas, et on püüdnud veeta vähem aega sotsiaalmeedias, aga ei ole suutnud seda teha, poistest möönis sama 22,4 protsenti.

Seda, et sotsiaalmeedia kasutamise pärast oleks koolilaps jätnud unarusse hobide või spordiga tegelemise, tunnistas 12,1 protsenti poistest ja 10,1 protsenti tüdrukutest. Sotsiaalmeedia kasutamiseks kulutanud aja kohta on oma vanematele regulaarselt valetanud 11,7 protsenti poistest ja 10,1 protsenti tüdrukutest.

Uuringust selgus ka, et 24 protsenti tüdrukutest ja 19,9 protsenti poistest kontakteerub peaaegu kogu aeg päeva jooksul oma lähedaste sõpradega elektroonilisi vahendeid kasutades.

