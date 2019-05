Ajaleht Wall Street Journal kirjutab oma ametnikest ja eksametnikest allikatele viidates, et sisuliselt tapaks uut tüüpi rakett terroristi ilma plahvatuseta ning seetõttu õnnestuks märkimisväärselt vähendada võimalikke tsiviilohvreid ja purustusi.

Tegemist on tuntud õhk-maa tüüpi raketi AGM-114 Hellfire edasiarendusega, mille on inertne lõhkepea, mis aga ei plahvata. Plahvatamise asemel surub rakett R9X lihtsalt umbes 50 kilogrammi metalli läbi auto või hoone katuse oma sihtmärgi pihta. Sihtmärgi jaoks on olukord võrreldav sellega, kui talle sööstaks kõrgelt taevast pähe raske alasi. Raketist on erinevaid versioone, näiteks mõnel juhul on "alasi" küljes ka "lõikavad tiivakesed".

Väidetavalt on seda relvastust juba kasutanud nii Luure Keskagentuur (CIA) kui ka Pentagon. Raketi olemasolu on ajalehele kinnitanud rohkem kui kümme allikat. Ametlikult pole R9X arendamist kunagi kinnitatud.