Lõppev nädal kinnitas ministrikandidaatide otsimise puhul varemgi kasutatud lauset, et erakonna pink on pikk, aga seal ei ole palju inimesi, ütles ajakirjanik Toomas Sildam, analüüsides koos Anvar Samostiga Vikerraadio saates "Samost ja Sildam" EKRE raskusi väliskaubandus- ja IT-ministri leidmisel.

Sildam ütles, et EKRE-l on 8827 liiget, aga ilmselgelt on erakonnal pärast seda, kui eelmine väliskaubandus- ja IT-minister Marti Kuusik pärast ühepäevast töötamist perevägivalla kahtlustuste tõttu ametist lahkus, uue ministri otsimine natuke takerdunud.

"Kui alguses pidi uus kandidaat olema teada lõppeva nädala esmaspäevaks, siis seejärel kolmapäevaks ja nüüd öeldi, et ootame järgmise nädala alguseni, sest seda inimeste veel ei ole või ole ta läbinud kõiki elementaarseid tasutakontrolle /.../, siis seis on selline," lausus ta.

Sildam lisas, et ka EKRE esimees Mart Helme tunnistas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et on inimesi, kes on pakkumisest loobunud.

"Kõrvalt on kuulda olnud, et oli tõeliselt hea kandidaat, kes ise ütles, et tal oli 2000ndate alguses liikluses mingeid probleeme ja ta ei soovi avalikkuse ees minevikulist striptiisi korraldada," rääkis Sildam.

Tema sõnul on EKRE-l ministrit leida üsna keeruline seeõttu, et peale selle, et see inimene võiks oma valdkonnast midagi teada, on väga paljudel väga headel IT-asjatundjatel keeruline välja hääldada lauset, et e-valimised on kahtlased ja peame hakkama neid kontrollima ning täiendavalt skriinima.

Samost ütles, et on kuulnud võimaliku ministrikandidaadina üht või kaht nime, kellest üks on tuntud ettevõtja, kuid ta saab aru, et inimestel pole motiivi oma nahka turule tuua. "Selles mõttes on inimeste kahtlused ja kõhklused ja äraütlemised mõistetavad. Pole ainult see, et tulgu IT- ja väliskaubanduse ministriks, vaid väljastpoolt erakonda EKRE ministriks ja see on natuke keerulisem, kui et tulla Keskerakonna või Isamaa ministriks," tõdes ta.

Kaks opositsioonierakonda hüppavad EKRE kimbatust nähes Samosti sõnul jalalt jalale ega suuda oma rahulolu varjata, kuigi on minevikus ka ise samasuguses olukorras olnud ning toonud korduvalt ministrikohale inimesi, kes pole valimistel kandideerinud.

Sildam märkis, et kui mõelda Rene Tammistile, Riina Sikkutile või Katri Raigile, olid kõik väga head ministrid, kes toodi kõrvalt. Ta lisas, et tema ei kuulu nende hulka, kes praegu rõõmsalt jalalt jalale hüppaks, kuid tunneks heameelt, kui Eestile leitaks hea väliskaubandus- ja IT-minister.