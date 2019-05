Enam kui nädala jooksul ei ole EKRE suutnud uut ministrikandidaati leida. Partei juhatuse liikme Jaak Madisoni sõnul on EKRE-le uue ministri leidmine keeruline. Endine peaminister, Reformierakonna juhatuse liige Taavi Rõivas ütles, et nii pikk ministri otsimise aeg näitab, et inimesed ei taha end selle valitsusega siduda.

Perevägivallas kahtlustatav infotehnoloogia- ja väliskaubandusminister Marti Kuusik astus ametist tagasi 30 aprillil. Järgneva kümne päeva jooksul ei ole EKRE-l õnnestunud tema asemele uut ministrit leida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaak Madisoni sõnul on uue kandidaadi leidmise keeruliseks teinud meedia.

"Isegi väga tublid ja erudeeritud inimesed, kes võiksid kanda valitsuse vastutust valitsuses, on ära ehmatatud ja hirmunud, sest ükskõik milline lapsepõlve eksimus või väikene viga tuuakse kui suure kriminaalkuriteona avalikkuse ette, hakatakse meedias peksma," selgitas ta.

Reformierakonna juhatuse liige, endine peaminister Taavi Rõivas, kes on ise valitsust kokku pannud, ütles, et nii pikalt ministri otsimine pole tavapärane.

"See, et praegu ei ole mitme päeva jooksul juba suudetud ministrit leida, viitab sellele, et küllap siis ei taheta ennast selle valitsusega siduda," rääkis Rõivas.

Madison ütles, et ministriotsingutega tegeleb aktiivselt EKRE esimees Mart Helme ning kandidaate on otsitud ka erakonnast väljastpoolt.

"Minule teadaolevalt on olnud võimalikke kandidaate ka erakonnast väljastpoolt, sest eelkõige on inimese kompetentsus ja pädevus seda tööd teha, mitte ainult parteiline kuuluvus, seega mõlemad variandid on võimalikud," ütles Madison.

"Üldine loogika on ikkagi see, et kui inimesed kandideerivad valimistel, siis vahetult peale valimisi moodustatav valitsus peaks valima ministrit ka nende hulgast, kes said rahvalt mandaadi," kommenteeris Rõivas.

Rõivase sõnul on väljastpoolt riigikogu ministreid toodud peamiselt valimistevahelisel ajal, mitte siis, kui just on riigikogu valitud. Rõivase sõnul annaks praegu väljastpoolt ministri toomine signaali, nagu fraktsioonist keegi ei sobiks.