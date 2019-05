Seaduse pooldajad arutlesid, et sellise tehnoloogia kasutamiseks ei ole käes õige aeg.

Keeldu toetasid linnanõukogu üheksast liikmest kõik peale ühe. Järgmisel nädalal toimuv protseduuriline hääletus selle üle lõpptulemust ei muuda.

"Võimalus kasutada näotuvastustehnoloogiat tsiviilõiguste ja vabaduste piiramiseks kaalub tugevalt üles selle väidetava kasu. See tehnoloogia süvendab rassilist ebavõrdsust ja ohustab meie võimet elada ilma pideva valitsuse jälgimiseta," seisis seaduses.

Keeld oli osa laiemast eelnõust, millega kehtestati jälgimissüsteemide kasutamise ja selle järelevalve kord ja piirangud.

"Kõigil ametkondadel on ebaseaduslik omada, säilitada, pääseda ligi või kasutada näotuvastustehnoloogiat või teavet, mis on saadud näotuvastustehnoloogiaga," seisis ühes paragrahvis.

Keeld ei rakendu lennujaamadele ega teistele föderaalametidele.

Sarnast keeldu plaanib ka Oaklandi linn.

Näotuvastustehnoloogia kasutab inimese näost tehtud skaneeringut algoritmi loomiseks, mida seejärel võrreldakse andmebaasiga.

Selle kasutamine korrakaitsjate poolt on tekitanud aktivistides muret võimalike vigade ja valetuvastuste pärast.

Hiinas on kasutatud tuvastustehnoloogiat kurjategijate järelevalveks, kuid seda saab kasutada ka teisitimõtlejate jälgimiseks. Sealjuures on seda väidetavalt kasutatud Hiina uiguuri moslemite liikumiste tuvastamiseks.

USA ajaleht New York Times kirjutas aprillis, et Hiina tohutu turvakaamerate süsteemi osaks saanud näotuvastustehnoloogia programmeeriti leidma, järelevalvet pidama ja andmeid talletama inimeste kohta, kelle välimus vastab uiguuride omale.

San Francisco samm "tuletab meelde, et me ei ole abitud tehnoloogia ees", ütles politoloog Jan Stanley Ameerika Kodanikuvabaduste Liidust (ACLU).

"Loomulikult ei saa peatada tehnoloogia väljatöötamist ja teadustööd, kuid see ei tähenda, et me ei suuda oma õiguste kaitsmisel peatada tehnoloogia kasutamist," sõnas ta.

"See tehnoloogia ei ole veel piisavalt täpne, õiglane ega turvaline. Ja meie seadused ja poliitika ei oska veel kaitsta meid võimalike kuritarvituste eest," kirjutas informatsioonitehnoloogia- ja õigusteadlane Tiffany Li.

Tehnoloogia pooldajate sõnul aga aitab see võidelda kuritegevusega, leida kadunud lapsi ja vanureid ning hoida tänavad turvalisena.

Daniel Castro Infotehnoloogia ja Innovatsiooni Sihtasutusest märgib, et USA-s on mure Hiina-tüüpi jälgimissüsteemide loomise pärast põhiseadusliku kaitse tugevuse tõttu põhjendamatu.

Iroonilisel moel on näotuvastustehnoloogia keelustamine Castro sõnul samm tagasi privaatsuse osas.

"Turvakaameraid jälgivate inimeste asemel kasutab näotuvastustehnoloogia mehitamata kaameraid ... Tehnoloogiakeeldudele keskendumine jätab kasutamata võimalused muuta kogukonnad turvalisemaks ja suurendada privaatsust."