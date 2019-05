Esimene sissekanne blogisse on tehtud 2012. aasta sügisel, viimane möödunud aasta esimestel päevade, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kirjutiste eesmärk oli anda jooksvalt ülevaadet liidu igapäevasest tööst. Nimesid ega tundlikke fakte Maasikas ei avalikustanud, kuid lõi tausta protsesside mõistmiseks.

Raamatuks köidetud blogi annab hea tagasivaate Euroopa Liidu lähiminevikule ning aitab tänased väljakutsed paigutada suuremasse pilti.

"Lisaks oma diplomaatilisele raporteerimisele olin ma ka oma blogis vähemalt kaks aastat enne seda, kui rändekriis päris tõsiseks läks, hoiatanud, et ränne on teema, mis tõuseb olulise küsimusena ka meie jaoks, ka Eesti ei jää sellest vähemalt Euroopa Liidu arutelude mõttes puutumata. Ja ometi, kui see rändekriis päriselt Brüsselis puhkes 2015. aasta mais, tabas see Tallinna ikkagi täiesti ootamatult," meenutas Maasikas.