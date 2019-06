Eesti välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Maasikas asub Ukrainas tööle tänavu sügisel vahetades sellel kohal välja senise EL-i saadiku Hugues Mingarelli, kes asus Kiievisse tööle 2016. aastal, märgib Ukraina väljaanne Yevropeiska Pravda.

Tegemist on tavapärase rotatsiooniga, millel ei ole mingit pistmist ei Ukraina ega Euroopa Parlamendi valimistega, lisab väljaanne.

Maasikas ega välisministeeriumi pressiosakond ei soovinud teadet kolmapäeval ERR-ile kommenteerida, viidates diplomaatilise tavale. Üldjuhul tehakse diplomaatide määramised avalikuks siis, kui nende nimetamisele on oma nõusoleku andnud ka riigid, kuhu nad lähetatakse. Maasika ja teiste umbes 50 Euroopa Liidu esinduse juhid maailma riikides teeb tavapäraselt teatavaks EL-i välis-ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini.

EL-i esinduste juhid välisriikides valib Mogherini Euroopa Liidu välisteenistuse ametnike ja liikmesriikide diplomaatide hulgast.

Ukraina väljaande venekeelses artiklis tuuakse esile, et prantslase Mingarelli asemel, kes on Euroopa Liidu struktuurides töötanud alates 1982. aastast, saab nüüd EL-i esindajaks Kiievis Põhja- ja Ida-Euroopa riike esindav kogenud diplomaat uuest liikmesriigist. Väljaanne märgib ka, et Maasikas oli Eesti esinduse juht Euroopa Liidu juures ajal, kui EL võttis tugevalt Ukrainat toetava positsiooni Krimmi ja Ida-Ukraina küsimustes ning kehtestas Venemaa suhtes sanktsioonid.

"Meenutage aastaid 2014-2016, kui võeti vastu ridamisi meie maad puudutavaid otsuseid. Sanktsioonid (tagandatud presidendi Viktor) Janukovitši meeskonna suhtes, Krimmi otsused, majandussanktsioonid Venemaa vastu, abi Ukrainale, liikumine viisavabaduse suunas... Kõik need otsused võtsid vastu (Euroopa Liidu liikmes)riigid, aga sisuliselt vastutasid nende eest riikide saadikud Brüsselis. Muide, "Yevropeiskaja Pravdale" märgiti korduvalt eestlaste aktiivsust sel perioodil," kirjutas väljaanne.

Maasikas oli aastatel 2001–2005 Eesti suursaadik Soomes ning 2005–2008 välisministeeriumi kantsler. Aastatel 2009–2010 töötas ta Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Olli Rehni kabinetis, alates augustist 2010 Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barroso nõunike meeskonnas. Ajavaheikus 2011-2016 oli Maasikas Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures. Alates Eesti eesistumisest 2017. aasta suvel on Maasikas täitnud Eesti eriesindaja positsiooni Euroopa Liidu juures.