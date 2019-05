Poola välisministeerium kutsus kolmapäeval välja Iisraeli suursaadiku, et pärida aru Poola suursaadiku pihta sülitamise ja solvamise kohta Tel Avivis.

Poola ja Iisraeli suhteid pingestavad niigi vaidlused nõude üle maksta kompensatsiooni holokausti ajal varast ilma jäänud juudi peredele.

Välisministeeriumi pressiesindaja Ewa Suwara ütles, et Iisraeli suursaadik Anna Azari kutsuti välja Poola suursaadikule Marek Magierowskile teisipäeval Tel Avivis osaks saanud rünnaku tõttu.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja Emmanuel Nahshon ütles, et asja uuritakse. Ta väljendas saadikule sümpaatiat ja kinnitas, et Iisrael on juhtunust vapustatud.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki mõistis rassistliku rünnaku hukka ja nimetas juhtunut "ksenofoobseks agressiooniaktiks".

Poola suursaadik istus teisipäeval Tel Avivis oma autos, kui talle lähenes üks mees ja sülitas tema peale, ütles Iisraeli politsei pressiesindaja Micky Rosenfeld.

Politsei pidas kinni Herzliyast pärit 65-aastase mehe. Kahtlusalune astub kolmapäeval Tel Avivis kohtu ette.

Ajalehe Yediot Aharonot andmetel pöördus kahtlusalune suursaadiku poole heebreakeelse jutuga, millest too aru ei saanud, eristades vaid sõna "poolakas".

Juhtum leidis aset pärast seda, kui Poola oli esmaspäeval teatanud Iisraeli ametiisikute visiidi tühistamisest, kuna sellel kavatseti tõstatada juutide holokausti ajal konfiskeeritud vara tagastamise teema, mis Varssavi väitel on lõpetatud.