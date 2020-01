Eesti ei ole esindatud neljapäeval Jeruusalemmas toimuval kõrgetasemelisel holokausti mälestusüritusel, kus osalevad vähemalt 46 riigi liidrid, sealhulgas USA-st ja praktiliselt kõigist Euroopa Liidu liikmesmaadest. Kui president Kersti Kaljulaid ja peaminister Jüri Ratas on hõivatud välisvisiitidega, siis riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles, et ta ei ole kutset saanud.

"Kuna ürituse korraldajad ootavad riikidelt ainult väga kõrgel tasemel esindatust, meie president, peaminister ja riigikogu esimees on aga teiste ülesannetega hõivatud, siis ei ole Jeruusalemma üritusel Eesti esindatud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja ERR-ile.

Teatavasti on president Kaljulaid parajasti Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooniga Antarktikas ja peaminister Ratas Maailma Majandusfoorumil Davosis. Riigikogu esimees Põlluaas ütles aga ERR-ile, et tal on sel ajal teised kohustused ning pealegi ei ole ta üritusel osalemiseks kutset saanud.

"Kahjuks mul ei ole võimalik minna, ma olen hõivatud see aeg," ütles Põlluaas ERR-ile. Põlluaas (EKRE) jäi ebamääraseks, millised kohustused tal sel ajal on, kuid ütles, et kui see teema jutuks oli, vaatas ta oma kalendrit ja nägi, et see aeg on tal juba hõivatud. "Mina isiklikult ei ole saanud ka kutset sinna minekuks," lisas ta. "Aga igatahes loomulikult, tuleb niisugust asja tähistada, see on päris selge. Traagilised sündmused ju ikkagi," märkis riigikogu esimees telefonikõne lõpetuseks.

Riigikogu eelinfos, mis kajastab ka spiikri ametlikke kohtumisi, on lisaks täiskogule Põlluaasa osalusega üritustest ainsana välja toodud Ludmilla Siimu isikunäituse avamine Toompea lossi kunstisaalis kolmapäeva ennelõunal.

Peaminister Ratas viibib teisipäevast neljapäevani Davosis, kus ta osaleb Maailma Majandusfoorumi 50. aastakoosolekul, ütles peaministri pressiesindaja ERR-ile. Peaminister jõuab Eestisse tagasi neljapäeva, 23. jaanuari hilisõhtul.

President on Eestist ära 16.-31. jaanuarini ning enne töövisiiti Antarktikasse külastas ta ka Tšiilit.

Välisministeeriumi pressiesindaja teatas siiski, et kuna Iisraeli esindajad palusid kõigilt kutsutud riigipeadelt isiklikku sõnumit sündmuse puhul välja antavasse raamatusse ning pesident Kaljulaid saatis sinna ka oma sõnumi, siis seega on Eesti mingil moel ikkagi kohal.

Iisrael ootab neljapäeval Iisraelis Yad Vashemi holokausti mälestuskeskuses toimuvale foorumile ainult riigipäid või parlamendijuhte ning äärmisel juhul peaministreid. Oma osalemisest on eelmise nädala seisuga teatanud USA senati ja esindajatekoja liider, Vene president Vladimir Putin, mitme riigi kroonitud pead, Euroopa Parlamendi, Komisjoni ja Ülemkogu esimees. EL-i liikkmesriikidest ei olnud 15. jaanuari seisuga oma osalusest teatanud lisaks Eestile veel Iirima, Malta ja Poola.

Mälestusüritusega tähistatakse 75 aasta möödumist Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest.