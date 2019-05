Aprilli algul ilmumise lõpetamisest teada andnud Põlvamaa ajaleht Koit võib siiski jätakata ilmumist, kui uus väljaandja peaks jõudma otsuseni, et see hakkab Põlvamaa lugejateni jõudma Lõuna-Eesti Postimehe vahel. Senised tellimused siiski lõppevad, kuid plaan on, et lehe ilmumises vahet sisse ei jää.

Ajalehe Koit pikaaegne peatoimetaja Kauno Kõima andis lehelugejatele teada nii leheveergudel kui ka lehe Facebooki lehel, et läbirääkimised Lõuna-Eesti Postimehe väljaandjaga on jõudnud nii kaugele, et saab juba kindlalt väita: põlvamaalased ei jää oma kohaliku leheta.

"Põlvamaa ei jää ka juulist oma ajaleheta ning Põlvamaa lugejad saavad kohalikke uudiseid ja probleeme lugeda ikka oma lehest. Kavas on, et Koit ilmuks emalehe vahelehena ja see leviks just kogu Põlvamaal. Loodame, et see nii läheb ja et see oleks jätkusuutlik vähemalt kümme järgmist aastat," kirjutas Kõima, tsiteerides juurde Postimees Grupi maakonnalehtede vastutavat väljaandjat Margus Metsa: "Juba täna on Lõuna-Eesti Postimehel siin pidevalt kasvav lugejaskond. Igal juhul ei jää Põlvamaa uudiste ja kuulutusteta need, kes tellivad juulist Lõuna-Eesti Postimehe."

Margus Mets ütles ERR-ile, et mõte on siiski alles idee tasandil ja kindlalt saab otsusest teada anda juuni keskel, kuid idee on jätkata Põlvas oma ajalehe väljaandmist, mis ilmuks Lõuna-Eesti Postimehe vahel.

"Tahame panna selle juulist ilmuma. Kui 28. juunil ilmub viimane Põlva Koit, siis ei ole mõtet vahet vahele jätta. Aga otsust veel paigas ei ole, see on alles idee tasandil. Asjad võtavad aega. Oleks me enne teadnud, mitte et nii järsult lõpetavad, siis oleks saanud seda asja pikemalt ette valmistada. Juuni keskpaigaks on asjad selged," kinnitas Mets.

Senised Koidu lehetellimused aga automaatselt üle ei läheks. "Tellimislepingud lõppevad 28. juuniga. Üle ei tule midagi," ütles Mets.

Ka Kauno Kõima kinnitas ERR-ile, et läbirääkimised on veel pooleli ja detaile pannakse alles paika.

"Leht ikka tuleb. Seda ma usun," ütles aga Kõima.

Ajalehe Koit toimetuses töötab koos peatoimetajaga 12 inimest, neist mõned osakoormusega. Kõigi töölepingud lõppevad 28. juuni seisuga ja nende nõustamisega tegeleb töötukassa.

Margus Mets ei välistanud, et mõni senistest toimetajatest saaks tööd ka nende väljaantavas lehes, kuid hoidus lubaduste andmisest: "Ei välista mõne inimese töölevõtmist, aga mingeid kokkuleppeid meil ei ole. Kõik nende töölepingud lõppevad."

Kauno Kõima kinnitas, et ka tal endal pole veel plaani, mida juulist edasi tegema hakata.

"Ei ole enda jaoks plaani. Tegelen kõige sellega, et kõigil nendel 11 [töötajal] hästi läheks ja eks ma siis vaatan. Juulis tulevad teenuste-kaupade eest arved, mida me juunis oleme tarbinud ja saanud, nendega tuleb tegelda, sest ega me ei saa võlgu jääda. See on ikkagi esmane, ja see ei ole väike koormus. Seetõttu on ülitähtsad mu töötajad kõigepealt ja ettevõtted-koostööpartnerid," ütles Kõima.

Põlva Koidul on tellijaid tuhande ringis, lehe tiraaž jääb vahemikku 1600-1700.