OÜ Elva Postipoiss juhatuse liige Kersti Koosa ütles ERR-ile, et lehe sulgemise põhjused on majanduslikud. Ta lisas, et see on paratamatu. "Lugejad on läinud elektroonilistesse kanalitesse."

Koosa nentis, et oma osa on ka kohaliku omavalitsuse väljaantaval lehel, mis jõuab kaks korda kuus tasuta elanike postkastidesse.

Kuni 2015. aastani toetas kohalik omavalitsus rahaliselt Elva Postipoissi, kuid oma lehe asutamise järel see lõpetati.

Igal laupäeval ilmunud Elva Postipoisi tiraaž langes 1300 eksemplarini ning Koosa sõnul pole mõtet enam lehte edasi teha.

Kohalikest lehtedest lõpetas hiljuti tegevuse Põlvamaa ajaleht Koit, kuid võib jätkata siiski ilmumist Lõuna-Eesti Postimehe vahel.