Otsus seab ohtu umbes 5000 firma töötajat ja veel 20 000 töökohta tarneahelas. Ettevõte palus varem Ühendkuningriigi valitsuselt finantsabi, et tulla toime Brexiti mõjuga.

"See on kohutav uudis tuhandetele töötajatele," ütles ametiühingu GMB peasekretär Tim Roache.

"Minu esmane prioriteet pärast British Steeli likvideerijaks nimetamist on tagada selle tehase turvaline töö," ütles pankrotihaldur David Chapman, kes viitas Scunthorpe tehasele Kirde-Inglismaal, kus töötab suur osa firma 5000 töötajast, vahendas Reuters.

"Saan aru, et see on raske aeg firma töötajatele ja ma tahan neid tänada jätkuva koostöö eest," ütles Chapman. Ta lisas, et firma jätkab klientide teenindamist, kuni ta vaagib, mida sellega peale hakata.

Valitsus teatas, et tegi ettevõtte heaks kõike mida sai. Muuhulgas anti British Steelile 120 miljoni naelane sildlaen, millega aidati sel täita heitkogustega kauplemise nõudeid. Edasine abi ei olnuks seaduslik, ütles ettevõtlusminister Greg Clark.

Clark ütles kolmapäeval telekanalile Sky News, et British Steel on müügis.

"Valitsus saab tegutseda ainult seaduse piires, mis näeb ette, et mis tahes finantstugi terasefirmale peab toimima ärilisel alusel," rääkis ta. "Mulle anti nõu, et oleks ebaseaduslik pakkuda tagatisi või laene ettepanekute tingimustel, mille firma või mõni teine osapool on teinud."

Ametiühingud tegid valitsusele üleskutse British Steel riigistada, kuid sellega poldud nõus. Opositsiooniline Tööpartei nimetas uudist kohutavaks.

British Steeli pankrot mõjutab rängalt ka nende äripartnereid. Hargreaves Services, mis pakub British Steelile erinevaid teenuseid, teatas, et pankroti tõttu võib nende maksueelne kasum langeda umbes 1,3 miljoni naela võrra.

Pärast seda, kui British Steel oli 2017. aastal teatanud kasumist, koondati 2018. aastal 400 töökohta. Toona toodi põhjuseks eesootav Brexit ja Inglise naela nõrk seis.