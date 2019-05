Tööpartei juht Jeremy Corbyn rõhutas, et May pakub ajutist tolliliitu üleminekuperioodi lõpuni, ent alalist tolliliitu ta ei paku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Konservatiivse partei rahvaesindaja Nicky Morgan ütles, et palub peaministril väga tõsiselt kaaluda mitte esitada seda eelnõud juuni alguses parlamendile ja anda rohkem järele,

anda rohkem aega.

Theresa May aga märkis, et riskitakse lahkuda ilma leppeta. "Sellele on see koda

selgelt vastu. Me riskime brexiti täieliku seismajäämisega."

Londoni sümboliks saanud vaateratas käib lakkamatult ringi, samasugune ringmäng käib ka Suurbritannia peaminister Theresa May Brexiti leppega. Uuendusena pakub May välja võimaluse Brexiti plaan panna referendumile. See aga ei tähenda uut rahvahääletust Suurbritannia Euroopa liitu jäämise osas. May plaanib Brexiti leppe viia parlamenti hääletusele juuni alguses.

"Aktuaalsele kaamerale" loo valmistanud reporter Anna Pihl rääkis, et nende kaamera ees sõitis May parlamendi juurest ära ning rahvas vilistas ta välja. Kuna Mayd umbusaldati läinud aasta detsembris, siis praeguste toori partei reeglite järgi, ei saa teda toolilt lahti kangutada enne kui eelmisest hääletusest on möödunud 12 kuud. Väidetavalt otsivad tema erakonnakaaslased võimalust nende reeglite ümbertegemiseks.

BBC ajakirjanik Jüri Vendiku sõnul on britid poliitilisest kemplusest väsinud. "Küsitlused enne eurovalimisi näitavadki, et rahvas enam ei usalda kaht peamist parteid, see on väga suur nihe Briti poliitikas. Nendesse eurovalimistesse näib, et suurem osa rahvas suhtub kui proxy referendumisse, kas Brexiti poolt või vastu," sõnas Vendik.

Suurbritannias on Euroopa Parlamendi valimised neljapäeval ja ülekaalukat võitu ennustatakse Nigel Farage'i Brexiti parteile.