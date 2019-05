Britid võtavad Europarlamendi valimisi kui võimalust näidata oma meelsust sisepoliitikas toimuva üle. Nii Brexiti pooldajad kui ka vastased on poliitikute jagelemisest väsinud.

Londoni kuulsa rongipeatuse Kings Crossi lähistel valimisjaoskonda vahelt voorivad inimesed teavad, et nende antud häälega lähevad poliitikud Euroopase võib-olla ainult mõneks nädalaks või kuuks, kuniks Brexit on lõpule viidud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmistel Euroopa parlamendi valimistel andis hääle 35,6 protsenti Briti valijatest, nüüd arvatakse, et valimiskastide juurde tuleb rohkem inimesi, sest tahetakse näidata oma protestimeelsust praegu poliitikas toimuva vastu.

"Kui midagi ei toimu, siis inimesed lepivad toimuvaga. Kui midagi ei põle, siis paljud inimesed ei ole huvitatud ja ei pruugi valima minna. Vähemalt mind mobiliseeris see. Ma pole kindel, et tavapärases õhkkonnas oleksin valima läinud," ütles valija Mihhail ERR-ile.

Uuringud ennustavad, et need valimised võidab ülekaalukalt Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise eeskõneleja Nigel Farage'i uus Brexiti partei, saades umbes kolmandiku häältest. Peaminister Theresa May konservatiivide erakond saab prognoosi järgi alles neljanda tulemuse ehk 11-12 protsenti häältest.

Mitmed "Aktuaalse kaameraga" rääkinud inimesed tahaksid uut referendumit, teised jällegi uusi üldvalimisi. Kuigi valimiskasti juures käivad britid neljapäeval, siis tulemused saavad nad teada pühapäeva õhtul, siis kui teiste liikmesriikide kodanikud on hääletamas ära käinud.