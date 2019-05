Tšerkalin juhtis varem FSB majandusliku julgeoleku osakonna finantskuritegude üksust ehk riigiametnikuna tegeles ta just korruptsioonivastase võitlusega. Eelmisel nädalal esitati talle aga süüdistus 850 000 dollari suuruse altkäemaksu võtmises, vahendasid Meduza ja Moscow Times.

Läbiotsimist kujutavatel videotel on näha kotte, mis on pungil sularaha. Lisaks on meediasse jõudnud ka fotod Tšerkalini luksuliku elustiili kohta, muuhulgas kollektsioneeris mees erinevaid sõidumasinaid.

Julgeolekutöötajast allikas on meediale rääkinud, et Tšerkalinit kahtlustatakse selles, et ta sai altkäemaksu ettevõtetelt ja pankade juhtidelt, et ta neile nö katust pakuks.

Kommersandi andmetel on võimudel alust arvata, et Tšerkalin ja tema kaks ekskolleegidest kaasosalist on peitnud veel umbes 166 miljonit eurot erinevatesse varifirmadesse.

Rosbalt kirjutab, et Tšerkalin sööstis juhtunu tõttu esimesele kohale edetabelis, kus on korruptsiooniga vahele jäänud Vene riigiametnikud neilt kätte saadud rahasummade alusel.

Seni hoidis esikohta siseministeeriumi majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase büroo endine asejuht Dmitri Zahhartšenko, kelle juurest said läbiotsimist teistanud julgeolekutöötajad kätte üheksa miljardit rubla.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kommenteeris värsket läbiotsimist tõdemusega, et tegu oli rutiinse korruptsioonivastase tööga.

Võrdluseks - Vene polkovniku kodust leitud sularaha on rohkem kui pool Swedbanki Eesti üksuse 2018. aasta kasumist.