Kõmuleht peab näitleja Geoffrey Rushile laimu eest kopsaka kahjutasu maksma

Kontserni tabloid Daily Telegraph of Sydney oli varem kirjutanud, justkui oleks Rush käitunud naiskolleegi suhtes ebasündsalt ehk tegelenud seksuaalse ahistamisega. Rush eitas väiteid ning kaebas meediafirma laimamise eest kohtusse. Rushi kasuks mõistetud 2,8 miljoni Austraalia dollari ehk umbes 1,9 USA dollari suuruse kahjutasu näol on tegu suurima summaga, mida Austraalia kohtud on kunagi laimamise eest määranud, vahendas Reuters.

Kohtuvaidluse osapooled pole värsket kommentaari veel andnud. Ajaleht on varem öelnud, et neil on kavas otsus edasi kaevata.

Artiklites väitis kõmuleht, et kui Rush 2015. aastal Sydney teatri laval kuningas Lear'ina üles astus, süüdistas üks kolleeg teda ebasündsas käitumises.

67-aastane Rush kommenteeris süüdistusi tõdemusega, et kiiruga kokku kirjutatud artiklites, kus teda kujutati "erakordse perverdina", üritas kõmuleht tekitada vastet selle ajal USA meedias laia vastukaja saanud Harvey Weinsteini skandaalile ehk nn MeToo teemale.

Kohtunik Michael Wigney jõudis hinnangule, et nimetatud artiklid oli "ohtlikult süüdimatud" ja "kõige hullemat tüüpi sensatsiooniline ajakirjandus".

Austraalia seadused on laimamise küsimuses ühed maailma karmimad.