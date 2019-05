Pärnus lõpetas lasteaia esimene kahesuunalise keelekümblusega rühm

Trall kuulub Eesti nelja esimese pilootlasteaia hulka, kus kakskeelsed lapsed on kujunenud täiesti ametlikult, järgides koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ja rakendades kahesuunalise keelekümbluse metoodikat. Sellega alustati 2015. aastal ja sügisel lähevad need lapsed juba kooli.

SA Innove, kahesuunalise keelekümbluse peaspetsialist Karin Piirsalu sõnul tähendab kahesuunaline keelekümblus, et et ühes lasteaiarühmas õpivad koos nii eesti kui vene kodukeelega lapsed ja nad jagunevad täpselt võrdselt.

"Et toimuks nii lapselt lapsele õppimine kui metoodikale tuginedes riikliku õppekava rakendamine," ütles ta.

Selgub, et niimoodi õpivad lapsed teise keele kiiresti ära.

"Meie käisime siin lasteaias visiidil oktoobrikuus ja kui õpetaja ei oleks mulle öelnud, kes lastest on näiteks kumma kodukeelega, mina ei oleks küll aru saanud, kas laps on vene kodukeelega või eesti kodukeelega," lausus SA Innove keelekümbluse peaspetsialist Anna Golubeva.

Ja lastele õpetatakse mitte üksnes teist keelt, vaid ka emakeelt.

Tralli eesti keele õpetaja Virve Lõhmuse sõnul tuleb vene lastel eesti keele õppimine väga hästi välja. "Väga hästi oskavad. Aga eesti lastel läheb vene keel tunduvalt paremini," ütles ta.

Tralli vene keele õpetaja Kristina Paštšenko ütles, et lapsed omandavad vene keele lennult.

"Neil on siin teised väikesed lapsed nagu nemad isegi, kes räägivad nendega vene keelt, tänu sellele nad õpivad vene keele ära," rääkis ta.

Lapsevanem Heiki Olviste ütles, et tehti pakkumine panna laps vene keelt õppima ning see tundus ahvatlev.

"Ma arvan, et keeleõpe nii noorest peast on väga kasulik ja vajalik. Vene keele oskust on kohe kindlasti vaja., See, et vene keelt vaja ei ole, ei ole päris õige mõte," rääkis ta.