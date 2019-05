Saksamaa hoiatus juudimütsi kandmise kohta on järeleandmine antisemitismile, ütles pühapäeval Iisraeli president Reuven Rivlin.

Saksa antisemitismi vastane volinik Felix Klein ütles laupäeval intervjuus, et ei saa soovitada juutidel Saksamaal igal ajal kipa kandmist antisemitismi tõusu ja juutide vastu korraldatud rünnakute tõttu.

Rivlini sõnul olid voliniku sõnad šokeerivad. Kuigi Iisraeli president hindas Saksa valitsuse pühendumist juudikogukonnale, süüdistas ta seda ka järeleandmises juutide ründajatele.

"Hirmud Saksa juutide turvalisuse pärast on kapituleerumine antisemitismile ja ülestunnistus sellest, et juutidel pole Saksamaa pinnal taas ohutu," lisas Rivlin.

"Me ei alistu iial, ei langeta iial oma pilku ning ei reageeri antisemitismile iial allaandjalikult - ja me eeldame ning nõuame, et meie liitlased käituvad samamoodi," ütles Iisraeli riigipea.

Saksa siseministeeriumi andmetel tõusis antisemiitlike rünnakute arv riigis eelmisel aastal 20 protsendi võrra. Üheksal juhul kümnest süüdistavad võimud kuriteos paremäärmuslasi.

Kleini sõnul õhutavad antisemitismi ka teatud moslemite telekanalid, kus edastatakse kohutavat pilti Iisraelist ja juutidest.

Saksa natsionaalsotsialistlik režiim tappis Teise maailmasõja ajal holokaustina tuntuks saanud massimõrva käigus üle Euroopa kuus miljonit juuti.