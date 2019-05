Saksa antisemitismivastase voliniku Felix Kleini nädalavahetusel ringhäälingule Funke öeldud sõnad, et ta ei "saa soovitada juutidel Saksamaal igal ajal kipa kandmist", tekitasid riigis elava vastukaja.

Pompeo väljendas äravust reedel Berliini külastades.

"Meid pani muretsema, et juutidel soovitatakse ohutuse huvides avalikult kipat mitta kanda. Mitte keegi meist ei tohiks eelarvamuste ees taganeda," ütles ta.

Ka Iisraeli president Reuven Rivlin on nimetanud Kleini hoiatust järeleandmiseks antisemitismile.

Esmaspäeva hilisõhtul muutis Klein pärast kantsler Angela Merkeli sekkumist kurssi ja ütles, et "soovitust juutidele mitte kanda kõikjal Saksamaal kipat ei tuleks võtta häiresignaalina".

Valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert rõhutas, et "riik peab tagama, et usu vaba praktiseerimine on kõigi jaoks võimalik ja et igaüks saab meie riigis kipat kandes minna igale poole, kuhu ta soovib".

Klein ütles viimases avalduses, et "kutsub kõiki kodanikke Berliinis ja üle Saksamaa kandma järgmisel laupäeval kipat, kui Berliinis peaks al-Qudsi päeva puhul aset leidma vastuvõetamatuid rünnakud Iisraeli ja juutide vastu".

Al-Qudsi päeval (araabia keeles Jeruusalemma päev) avaldatakse igal aastal meelt Iisraeli kontrolli vastu Jeruusalemma üle ja tänavu langeb see eelseisvale laupäevale.

Pompeo kohtus Berliinis kantsler Merkeli ja välisminister Maasiga

USA välisminister Mike Pompeo külastas reedel Berliini, kus kohtus liidukantsler Angela Merkeli ja välisminister Heiko Maasiga.

Saksa välisministeeriumi andmeil tulid kõne alla nii kahepoolsed kui rahvusvahelised küsimused, muu hulgas Hiina, olukord Lähis-Idas ja konflikt Ukraina idaosas.

Vestlus Maasiga toimus välisministeeriumi linnalähedases residentsis Borsigi villas, kus leiavad traditsiooniliselt aset kõrgetasemelised diplomaatilised üritused, sealhulgas Normandia formaadi ministrite kohtumised.

Sealt naasis USA välisminister Berliini, kus ta keskpäeval kohtus kantsleriga.

Saksamaalt sõidab Pompeo edasi Šveitsi, seejärel aga Hollandisse ja Ühendkuningriiki.

Algselt pidi Pompeo Berlini külastama 7. mail, kuid kohtumine jäeti ootamatult ära ning Saksamaa asemel käis USA välisminister Iraagis.

Pompeo viibib Euroopas 30. maist 5. juunini. Suurbritannias saadab ta USA presidenti Donald Trumpi 3. juunil algaval kolmepäevasel riigivisiidil.

Hollandis osaleb Pompeo Haagis rahvusvahelisel ettevõtluskonverentsil ja Šveitsis kohtub ta Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhi Tedros Adhanom Ghebreyesusega.

Lisaks on USA välisministril Šveitsis kavas kahepoolsed kohtumised. Šveits on USA jaoks tähtis riik, kuna Bern hoolitseb diplomaatiliste suhete puudumisel Ühendriikide ja Iraani suhtluse eest ja esindab islamivabariigis Washingtoni huve.