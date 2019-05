Ligi veerand sajandit Soome ja Eesti vahel kiirlaevaliiklust korraldanud Lindaliini AS müüs 2017. aastal maha nii oma kaks katamaraani kui ka kontorihoone. Mullu ütles Rohula, et plaanib soetada uue laeva ja see on juba väljagi valitud, kuid Tallinna-Helsingi liinile pole ettevõte senini naasnud.

Rohula rääkis ERR-ile, et Lindaliin ei vea reisijaid ka tänavu suvel, kuid tuleviku osas pole ta lootust jätnud. Turg kiirele laevaühendusele on tema hinnangul olemas, aga ta märkis, et mitte üksnes tema, vaid ka teiste laevafirmade arusaama kohaselt sõltub väga palju just soomlaste sõitmisest Tallinna-Helsingi vahet.

"Investor on jäetud ootavale seisukohale, mida riik teeb, mis toimuma hakkab, sest reisijate arvud kukuvad. Iseenesest, nagu ma saan aru, viina hinnad langevad kõvasti, aga õlle hinnad suhteliselt vähem ja kas piirikaubandus nüüd lõpeb sellega - ma väga kardan, et põhiline huvi piirikaubanduses on just õlle suhtes. Ikkagi päris oluline vahe jääb sellega, mis on Eesti turul ja Läti turul," tõdes ta, viidates valitsuse otsusele alkoholiaktsiisi langetada. "Kas see mõjutab, sest soomlased käivad väga palju just seal õlut ostmas, eks see nüüd lähitulevikus paistab."

Edasi tegutsemiseks oleks vaja, et turistide arv taastuks. Rohula märkis, et üle kahe tunni sõitvatel suurtel laevadel moodustab peaaegu poole käibest just ostukäive.

"Nii et see on praegu olnud üks moment, mis on teinud investori ja pangad ärevaks selliste projektide osas," selgitas ettevõtte juht.

Eelmisel aastal välja valitud katamaraan jäi Lindaliinil soetamata, kuid Rohula sõnul on aastavahetuse paiku vabanemas teine laev, mis sobib eelmisel aastal sihikule võetud alusest pareminigi. Mullune ost jäi Rohula sõnul toppama investori taha, aga ka põhiaktsionäriga seotud vaidluste tõttu. Nimelt kuulutas kohus eelmise aasta mais välja Lindaliini emafirma Linda Line Shipping OÜ pankroti.

Veel 2016. aastal oli Lindaliini käive üle 6,7 miljoni euro ja puhaskasum 1,8 miljonit eurot. 2017. aasta majandusaruannet ei ole aktsiaselts aga esitanud ja lisaks on neil Taust.ee andmetel kaks maksuvõlga ja üks maksehäire. Rohula märkis, et see tuleneb peatunud tegevusest.

"Kui ikkagi tegevust ei ole ja tulu ei ole, siis nii kaua tuleb sellega leppida," nentis ta.

Rohula juhib ka eelmise aasta jaanuaris asutatud Lindaline HT AS-i. Ettevõtja sõnul loodi see kaubalaevadega tegelemiseks väljaspool reisi- ja kiirlaevandust, kuid täpsemalt ei soovinud ta ettevõtte tegevust kommenteerida.