"Sel aastal arutatakse kohtumisel näiteks üldist maailmapoliitilist olukorda, Euroopa tulevikku, kliimamuutusi, Hiina ja Venemaa küsimusi, aga ka tehisintellekti, sotsiaalmeedia, küberohtude ning kosmoseuuringutega seotud teemasid," ütles ERR-ile valitsuse kommunikatsioonibüroo juht Urmas Seaver.

Pika traditsiooniga Bilderbergi grupp on iga-aastaste kohtumiste sari, kus saavad kokku 120-150 poliitika, hariduse, meedia, rahanduse, tööstuse ja ala esindajat Euroopast ja Põhja-Ameerikast. Ratasele saadeti organisatsiooni poolt kutse.

"Eesti jaoks on kindlasti oluline aktiivselt osaleda ja panustada kõrgetasemelistel rahvusvahelistel kohtumistel," sõnas Seaver.

Bilderbergi grupi üle on ironiseerinud Keskerakonnaga ühte valitsusse läinud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme, kui ta oli veel opositsioonipoliitik.

"Need inimesed otsustavad tegelikult, missuguseid parteisid ja missuguseid poliitikuid erinevates riikides toetada," sõnas Helme. Muuhulgas nimetas Helme peaminister Jüri Ratast marionetiks, kes peab tegema seda, mida kästakse, on Delfi kirjutanud.

"See, et Ratas sinna läheb, isiklikult on see märkimisväärne tunnustus, päris igaühte ei kutsuta. Teisest küljest, tahaks tema käest kuulda - nüüd juba valitsuse liikmena - mida seal arutati," ütles Helme nüüd ministriametis olles.