Ahto Lobjakas tunnistas oma viimaseks jäänud saates, et tema ei osanud ette näha, et EKRE hakkab üha enam käituma valitsuses viisil, mis testib Jüri Ratase strateegilist kannatlikkust.

"See valitsus ei pruugi näha sügist, kui asjad nii edasi lähevad, ja mul ei ole mingit alust arvata, et EKRE oma seda absurdinuppu natukenegi välja tõmbaks," ütles Lobjakas.

Andrus Karnau hinnangul tegeleb EKRE valitsuses puhtakujulise ettekavatsetud trollimisega, nagu näeb ette ka erakonna kommunikatsioonistrateegia, mis hiljuti avalikkusesse lekkis. Selle järgi peabki erakond iga nädal mõne uue teemaga ajakirjanduse hambusse jõudma, et sedasi kogu aeg pildis püsida ja avalikkust väsitada. Just sama eesmärki täidab tema hinnangul ka IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo avaldus, et ta ei kavatse töö asjus välismaal käia ja kui ka läheb, siis räägib seal üksnes eesti keeles.

"Selle asemel, et kasutada oma mandaati riigi valitsemiseks, jätkavad nad lihtsalt riigi lõhkumist ja lammutamist ning Eesti maine mahakiskumist oma plaaniga," ütles Karnau.

Lobjakas tunnistas, et EKRE kurnamistaktika toimib, sest tema ongi juba selle erakonna avalikest skandaalidest väsinud ning pakkus, et Jüri Ratas, kes istub selle kõige sees ööpäevaringselt, on sellest küllap veelgi väsinum.

"Ma ei usu, et Jüri Ratase võimuiha oleks nii suur, et ta oleks valmis välja kannatama selle Eesti maine rikkumise ja nihutamise natslikkusse serva," ütles Lobjakas.

Lobjakas käis Andrus Ansipi intervjuud lugenuna välja spekulatsiooni, et Keskerakond ja Reformierakond moodustavad ikkagi lõpuks kahepeale valitsuse, kusjuures peaministri positsioon võibki jääda kas Jüri Ratasele või siis saadetakse Kadri Simsoni asemel hoopis Ratas Eesti eurovolinikuks, mis jätaks talle võimaluse sealt kunagi Eesti poliitikasse naasta.

Lobjakas tõdes, et Reformierakond peab siiski mõtlema ka järgmistele valimistele, mistõttu ei pruugi nad leppida peaministri positsiooni loovutamisega sellises valitsuses, sest see samm ei pruugi neile järgmisel korral enam valimisvõitu tuua.

Karnau arvates võib Ratase eurovolinikuks saamise järel tõusta peaministriks ikkagi Kaja Kallas Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuses. Ta nentis, et Jüri Ratas on juba pikalt kadunud, tema asemel edastavad otsustavaid kommentaare hoopis kas haridusminister Mailis Reps või sotsiaalminister Tanel Kiik, samuti on sõnumite vastuolulisusest näha, et erakonna tegutsemisvõime on puudulik, pole ka meelekindlust sõnumite edastamisel ega arusaama, kudais tegutseda. Seetõttu tekib küsimus, kui kindel on Ratase positsioon erakonna juhi ja peaministrina.

Lobjaka arvates on Ratas otsustanud viibida töö asjus välismaal nii palju kui võimalik, et isoleerida end Eesti toksilisest poliitilisest atmosfäärist. Tema hinnangul on Ratase lähemad võitluskaaslased muutunud samuti valitsuse suhtes kriitiliseks, sest ainus kasu, mille peaministripartei valimistel sai, oli peaministri tool, mille hind aga on masendav EKRE-ga koostöö tõttu. Nimelt võib Keskerakonna kivina langusesse kukkunud toetus viia valijad ka nende tähtsaimates piirkondades Talinnas ja Ida-Virumaal, kus on oluline kinnistada ja hoida võimu aegadeks, mil Toompeal ei saa valitseda. Lobjaka hinnangul on Jüri Ratast ootamas erakonnas ees "pikkade nugade öö", kui ta otsustab klammerduda võimu külge hinnaga, mida EKRE on sundinud Keskerakonda maksma.

"Ma ei usu, et Mailis Repsi pisarad või Tanel Kiige kaine rahulolematus suudaksid Jüri Ratast kuidagi väärata," arvas aga Karnau. Tema sõnul on Ratas hoolega tagalat kindlustanud, kinkides ühele vene poliitikule (Yana Toom) igavese koha europarlamendis ja teisele (Mihhail Kõlvart) Tallinna linnajuhtimise, mis peaks tagama venelaste hääled ka edaspidi. "Jaga ja valitse" stiil on Jüri Ratasel hästi selge," võttis Karnau selle teguviisi kokku. "Pikkade nugade öö on ilus lootus, mis käib nende lootuste juurde, et Jüri Ratas justkui ei ole rahul selle koalitsiooniga."

Kui Karnau meenutas, et Jüri Ratas on Savisaare õpilane ning Keskerakonnas on rahulolematust erakonna esimehega väljendatud erakonnast lahkumise, mitte juhi vastu mässu tõstmisega, siis Lobjakas leidis, et uuenenud Keskerakonna juhiks tõusis Ratas ikkagi tänu oma siseringi inimeste tugevale tööle, kes seda ka ise hästi mäletavad, mistõttu ei pruugita teda erakonna esimehe kohal iseenesestmõistetavana hoida.