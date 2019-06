Ratas käis Bilderbergi kohtumisel edendamas suhteid maailma mõjukatega

"Eesti jaoks on kindlasti oluline aktiivselt osaleda ja panustada kõrgetasemelistel rahvusvahelistel kohtumistel. Kohtumine annab võimaluse tutvustada Eestit mõjukatele maailma liidritele, hoida häid suhteid Eesti sõpradega ja luua uusi sidemeid," ütles valitsuse pressiesindaja Urmas Seaver esmaspäeval ERR-ile.

Sel aastal neljapäevast pühapäevani Šveitsis Montreaux's toimunud Bilderbergi grupi kohtumisel olid teemadeks maailma strateegiline olukord, Euroopa tulevik, kliimamuutused ja jätkusuutlik areng, kapitalismi tulevik, Hiina ja Venemaa küsimused, tehisintellekti eetika, sotsiaalmeedia ja küberohud ning kosmoseuuringutega seotud teemad.

"Peaminister Jüri Ratas oli kutsutud osalema ka mullusel kohtumisel ning ta osales sellel. Meile teadaolevalt oli see esimene kord, kui Eesti riigijuht sellise kutse sai," märkis Seaver. "Birderbergi kohtumine toimub Chatham House'i reegli alusel. Sellistes kohtumistes pole midagi iseäralikku, vaid selle reegli alusel peetakse neid sisulise ja töise mõttevahetuse tagamiseks kõikjal maailmas," lisas valitsuse esindaja.

Bilderbergi grupp on valitsusväline organisatsioon, mis keskendub vaba turumajanduse ja Atlandi-üleste suhete arendamisele ning mille esindajad kohtuvad konverentsidel kord aastas eri kohtades. Nimetus pärineb esimese kokkusaamiskoha järgi, mis toimus 1954. aastal Hollandis Arnhemi linna lähistel Hotel de Bilderbergis.

Organisatsiooni on meedias sageli peetud põhjendamatult salastatuks ja see on pälvinud vandenõueteoreetikute tähelepanu, sest ajakirjanikke arutelusid kajastama ei lubata.

Bilderbergi grupi üle on ironiseerinud Keskerakonnaga ühte valitsusse läinud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme, kui ta oli veel opositsioonipoliitik. "Need inimesed otsustavad tegelikult, missuguseid parteisid ja missuguseid poliitikuid erinevates riikides toetada," sõnas Helme. Muuhulgas nimetas Helme peaminister Jüri Ratast marionetiks, kes peab tegema seda, mida kästakse, on Delfi kirjutanud.

"See, et Ratas sinna läheb, isiklikult on see märkimisväärne tunnustus, päris igaühte ei kutsuta. Teisest küljest, tahaks tema käest kuulda - nüüd juba valitsuse liikmena - mida seal arutati," ütles Helme nüüd ministriametis olles eelmisel nädalal.

Tänavusele Bilderbergi grupi kohtumisele olid poliitikutest kutsutud USA presidendi juhtiv nõunik Jared Kushner, NATO peasekretär Jens Stoltenberg, Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire, Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen, Hollandi peaminister Mark Rutte, Hollandi kuninigas Willem-Alexander, Hollandi väliskaubanduse ja arengukoostöö minister Sigrid Kaag, Hollandi rohelise partei parlamendisaadik Kathalijne Buitenweg, Iirimaa rahandusminister Paschal Donohoe, Hispaania Rahvapartei juht Pablo Casado ja Ciudadanose partei liider Inés Arrimadas, Itaalia endine peaminister Matteo Renzi, Poola kunagine välisminister ja nüüdne Euroopa Parlamendi saadik Radoslaw Sikorski, Rootsi moderaatide partei liider Ulf Kristersson.

Lisaks olid osalejate nimekirjas USA Luure Keskagentuuri endine juht David Petraeus, USA mõjukas diplomaat ja analüütik Henry Kissinger, Euroopa Komisjoni eelmine president José Manuel Barros, taanlasest Euroopa Komisjoni endine volinik Connie Hedegaard, Soome poliitik ja endine keskpanga juht, üheks Euroopa Keskpanga võimalikuks uueks presidendiks peetav Erkki Liikanen, NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskuse direktor, lätlane Janis Sarts, bulgaarlasest politoloog Ivan Krastev, Oxfordi ülikooli professor Timothy Garton Ash ning mitmed äri- ja meediategelased.

Kokku oli oma tulekust teatanud 130 mõjukat isikut 23 riigist.