Kvartalikahjum tekkis vaatamata sellele, et ettevõtte tulud kasvasid 20 protsenti 3,1 miljardi dollarini. Samuti kasvas igakuiste aktiivsete kasutajate arv 93 miljonini, vahendas BBC.

Uberi majandustulemused olid vastavuses paljude analüütikute prognoosidega.

Uberi aktsiahind on kukkunud ligi 11 protsenti alates 10. maist, mil ettevõte börsile läks. Uber on suurim Silicon Valley idufirma, mis sel aastal börsile on läinud.

Uberile pakuvad tugevat konkurentsi teised sõidujagamisfirmad. Samuti on ettevõte teinud lisakulutusi uute autojuhtide leidmiseks ning Uber Eats toidukulleri haru loomiseks.

Uberi finantsjuht Nelson Chai ütles, et viimasel ajal on konkurentide hinnapoliitika olnud vähem agressiivne. Ta lisas, et Uber on valmis kulutusi jätkama. "Me ei hoia tagasi investeeringutes, et kaitsta oma globaalset turupositsiooni," ütles ta.

Ettevõttel on plaan liikuda ka elektrirollerite, e-jalgrataste ning isegi lennukite valdkonda, mis võimaldab klientidel nutitelefoni kaudu endale sõit tellida.