"Venemaa on Euroopas üks suurimaid taksoturge ja seni on seal sisuliselt olnud ainult üks tegija monopoliseisundis. Bolt on juba täna Euroopas tuntud kui kõige suurem transpordiplatvorm, nii, et nüüd on viimane aeg ka Venemaale laieneda," ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig ERR-ile. Tema sõnul kestsid Bolti ettevalmistused sisenemiseks naaberriigi turule ligi aasta aega.

Villigi sõnul on Bolti ootused Vene turule sisenemise osas kõrged. "Meil on Peterburis tegelikult tänaseks juba üle 40 000 registeerunud kasutaja, mis näitab, et on päris suur huvi juba enne meie turule saabumist. Nii, et ootame väga häid tulemusi juba esimesel aastal," rääkis Villig. Tema sõnul oli juba esimesel päeval Bolti platvormiga liitunud mitu tuhat juhti ning ettevõte plaanib selle numbri kasvatada üle 10 000, mis tähendaks, et igas Peterburi linnaosas oleks võimalik mõne minutiga mugavalt auto saada.

Venemaa turgu on seni domineerinud Yandex Taxi, mis omandas 2018. aasta alguses Uberi sõidujagamisäri Venemaal ja veel mitmes naaberriigis. Yandex tegutseb 300 suuremas linnas ning ka Soome ja Eesti turul.

Yandex tervitas Bolti laienemist nende koduturule. "Me tervitame alati konkurentsi kõikides maades, kus me töötame, kuna see aitab turgu arendada. Ja lõpptulemusena konkurentsist võidavad kõik - nii kasutajad kui ka autojuhid," ütles Yandexi rahvusvahelise pressiteenistuse juht Natalja Žuravljova ERR-ile.

Veel märtsikuuni Taxify kaubamärki kandnud taksoplatvormil on praeguseks 25 miljonit kasutajat 30 riigis ja rohkem kui 100 linnas üle maailma. Umbes pool Bolti tegevusest toimub Aafrikas. Ettevõttes töötab 850 inimest, kellest enam kui 250 Tallinnas.