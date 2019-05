Tartus jagasid politsei ja maanteeamet kiivrita ratturitele kiivreid

Turu silla peal toimunud lühikese aktsiooni käigus sai reedel kolmekümnest ratturist teadlik kiivriomanik. Kõigepealt peatati rattur, selgitati, miks on oluline kiivri kandmine, ja lõpuks näidati, kuidas kiiver õigesti pähe käib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui mõni kiivrita rattur juhtus blokaadist läbi lipsama, püüdsid Cycling Tartu sportlased jooksikud kinni.

Aktsiooni peakorraldaja Alo Lõokese sõnul ei päästa head sõiduoskused elu.

"Palju on neid, kes ei kanna ratta seljas kiivrit, ja hästi kerged on väga rasked õnnetused selle tagajärjel tulema, kui peaks pea peale kukkuma näiteks. Kiirused on suhteliselt suured. Ise võid sa väga hästi ja korralikult sõita küll, aga kunagi ei tea, kas mõni koeraga jalutaja või siis mõni tavaline liikleja sulle ette võib astuda ja mingi õnnetus võib selle tõttu tekkida," selgitas Lõoke.

Eelmisel aastal juhtus ratturitega 239 liiklusõnnetust, milles hukkus neli ja sai viga 229 inimest. Tänavu on Eestis juhtunud 50 jalgratturi osalusega liiklusõnnetust, milles on hukkunud kaks inimest ning viga saanud 50.

Politsei sõnul on ratturitega seotud õnnetuste peamine põhjus kõrvaliste asjadega tegelemine, nagu mobiiltelefoni kasutamine või muusika kuulamine.

Tartu politseijaoskonna piirkonnajuht Siim Linnard ütles, et kiivrit peaksid hoolimata seadusest kandma kõik.

"Tänane liiklusseadus täiskasvanud inimest seda kiivrit kandma ei kohusta, aga kindlasti meie soovitus on see, et ärge jälgige neid vanuseid. Kiiver on soovituslik alati kõikidele kasutada," rõhutas Linnard.

Ühe jagatud kiivri hind jääb viiekümne euro kanti. Üle Eesti on aktsioonide käigus ära jagatud 300 kiivrit ning plaanis on veel paar aktsiooni.