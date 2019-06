Tallinnas sadama lähedal asuv Ahtri-Lootsi-Tuukri-Jõe ristmik, mis esmaspäeva hommikul oli veel liiklusele avatud, pannakse kinni koos tööde algamisega ning see tähendab, et mööda Jõe tänavat ei ole ehitustööde ajal võimalik sadamasse pääseda, kinnitas ERR-ile Tallinna kommunaalameti transpordiosakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

"Ristmik on veel avatud, aga ettevalmistused sulgemiseks käivad, peatselt on algamas suure sademeveekollektori ehitus Jõe tänaval. Sulgemisluba on välja antud. Ehitaja pole veel sulgenud. Sulgemine toimub sel hetkel, kui tööd pihta hakkavad. Tuleb arvestada, et iga hetk suletakse," ütles Rüütelmaa esmaspäeva ennelõunal.

Ristmiku osaline sulgemine tähendab, et Jõe tänav suletakse, küll jääb liiklus toimima ühe sõidurajaga nii Ahtri-Tuukri kui Tuukri-Ahtri suunal. Jõe tänava kaudu ei ole tööde ajal võimalik sadamasse saada, kinnitas Rüütelmaa.

"Foorid juhivad vastavalt võimalustele sõidukeid linnatänavatele ja ümbersõitudele. Juhtidele on palve, et järgitaks ümbersõidu liiklusmärke. Kindlasti tuleks sadamasse minekul varuda täiendav aeg. Liikluskoormus on suur ja sadamasse jõudmine võtab tavapärasest rohkem aega," manitses Rüütelmaa.

Ehitustööd kestavad augustini, kuid nende paari kuu jooksul liiklusskeemid muutuvad, sest muutub töömaa. "Kuna piirkonnas töömaa muutub, siis praegu hakkab liiklus olema n-ö merepoolsel küljel – Ahtri-Tuukri, Tuukri-Ahtri –, aga mõne aja pärast kolib Narva maantee poolsele ehk Jõe tänava poolsele küljele. Märksõnaks on jälgida selles piirkonnas liiklusmärke, mis vastavalt tööde tehnoloogilisele skeemile võidakse teise kohta tõsta," rääkis Rüütelmaa, kelle sõnul tasub sõita mõistliku sõidukiirusega, nii jõuab ohutult sihtkohta.

Jalakäijad peaksid samuti piirkonnas liiklusmärke jälgima. "Nautica keskusesse pääseb nii sõidukiga kui jalgsi, aga tuleks vaadata kollase taustaga liiklusmärke, mis juhatavad ohutult keskusesse ja keskusest välja," ütles Rüütelmaa.