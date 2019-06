Jõe tänava sulgemine tekitas ummikud Viru ringile

Rüütelmaa märkis, et vaatamata teavitustele sõitis enamik juhte teisipäevahommikuse tipptunni ajal harjumuspärast marsruuti pidi, mistõttu tekkisid Viru ringil ummikud. "Samas olid alakoormatud Kreutzwaldi tänav, Gonsiori tee ja Tartu maantee," ütles Rüütelmaa.

"Soovitan kõigil juhtidel õhtuse ja ka hommikuse tipptunni ajal alternatiivseid marsruute valida, et jätta liinibussidele ja sadamasse suunduvale liiklusele Viru ringil rohkem liikumisruumi."

Rüütelmaa tõdes, et ummikud tiheda liiklusega liiklussõlmede rekonstrueerimise ajal on, nagu praktika näitab, esimesel kolmel päeval paratamatud. "Mõne aja pärast olukord normaliseerub ja autojuhid leiavad ise optimaalsemad sõiduvõimalused." Munitsipaalpolitsei liikluse reguleerijad on autojuhtidele abiks nii teisipäeva õhtul kui ka järgnevatel päevadel.

Ühtlasi hoiatab linna pressiteenistus, et Viru ringi läbivatel ühissõidukitel võib olla esimestel päevadel raskusi sõiduplaanis püsimisega.