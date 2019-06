Coop teatas klientidele, et alates 1. juunist on kojuvedu tasuline kuni 99-eurose toidukorvi eest. Seevastu nende toidukappi tellimine on nüüd tasuta sõltumata kauba maksumusest. Konkurents e-kaubanduse turul on tihe, nõnda jälgivad konkurendid üksteise tegevust pingsalt.