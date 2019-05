"Tuleks arvestada sellega, et maailmaturu hinnad tõusid mai algusest kuni mai keskpaigani ning see meie tanklates ei kajastunud. Seepärast ei ole alust arvata, et ka nüüdne maailmaturu hinnalangus kohe Eesti tanklatesse jõuaks," ütles Alexela juhatuse liige Alan Vaht reedel ERR-ile.

Tema selgituste kohaselt oli 7.-8. mail maailmaturu hind ilma käibemaksuta umbes 47 senti liitrist, kuid see jõudis eelmise nädala alguseks 52 sendini ning on neljapäevase languse järel umbes 49 senti liitrilt. "See aga meie tanklate postihindu ei mõjutanud, viimase kolme esmaspäeva hind on olnud 1,439 sendi tasemel," ütles Vaht. "See on anomaalne olukord turul, mis näitab väga tugevat konkurentsi Eestis," rõhutas Vaht. Tema sõnul oleks maailmaturu hinna kõrgtaseme ajal pidanud bensiini hind Eesti jaamades olema 1,499 eurot liitrist.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi ütles reedel ERR-ile, et hetkel veel jaemüügis hinnalangust oodata ei ole, kütusehind võib Eesti bensiinijaamades alaneda alles siis, kui madalam maailmaturu hind jääb kestma.

"Ühepäevane maailmaturu hinnamuutus jaehindu Eestis koheselt ei mõjuta, kuid kui toornafta kauplemine jätkub ka lähipäevadel alla 70 dollari barrelist, siis tõenäoliselt alanevad ka valmistoodete sisseostuhinnad. Kui see juhtub, võib oodata jaehinna mõningast korrigeerumist järgmise nädalal," ütles Sassi.

Tema sõnul langes neljapäeval maailmaturu Brenti toornafta hind tasemelt 70,5 dollatit barreli kohta hetkeks isegi 67 dollarini, kuid siis toimus taastumine ning viimane teadaolev hinnatase on 68,61 dollarit barreli kohta.

Toornafta maailmaturu juulitehingute hind langes neljapäeval New Yorgis 3,51 dollari ehk 5,7 protsendi võrra 57,91 dollarini barrelist. Londonis kukkus Põhjamere Brenti juulitehingute hind 3,23 dollarit ehk 4,5 protsenti 67,76 dollarini barrelist.