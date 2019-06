Arendaja Skill Kapital OÜ plaanib Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee ja Põdrakanepi tee vahelisele alale, Kloostrimetsa tee 70b ja 70c kinnistutele ehitada kuus kuni kolmekorruselist äripindadega kortermaja ja ühe kõrvalhoone.

Möödunud aasta septembris kirjutas ERR, kuidas 114 kohalikku elanikku allkirjastasid ettepaneku, et arenduse mahtu vähendataks ja muudetaks parkimiskohtade kavandamist. Piirkonnas ei ole ühtki lasteaeda, vaba aja keskust ega sportimisrajatisi ning uusarendus tuleks ühele viimastest suurematest kõrghaljastatud maa-aladest Laiaküla asumis, kus Pirita üldplaneeringu järgi peaks olema piirkonna keskus.

Nüüdseks on detailplaneering jõudnud avaliku väljapanekuni, kuid elanikud leiavad, et keskerakondlik linnavalitsus pole nende arvamust senini mingil moel arvestanud ega alternatiive kaalunud.

Kloostrimetsa tee elanik Tõnu Vanatalu rääkis ERR-ile, et eelmisel sügisel kohtusid nad toonase Pirita linnaosavanema Alina Tubliga, kes oli väga toetav ja viitas senisele praktikale, et kohaliku vastuseisu korral ei ehitata midagi. Praeguseks on aga planeering linna poolt muutumatul kujul edasi liikunud.

Linnaosa maakomisjon tegi ettepaneku vähendada korterite mahtu 62-lt 50-ni, kuid 27. mail toimunud linnaosa koosolekul hääletati see ettepanek maha.

"Vahepeal on valminud keskonnamõjude alternatiivide hindamine, mis kaalub nelja varianti. Üks on nullvariant ning teised kõik sama ehitusmahu eri variatsiooni majade kuju ning asukoha suhtes," selgitas Vanatalu. "Kuigi keskkonnamõjude strateegiline hindamine märgib, et on tehtud koostööd kohalike elanikega, siis seda ei ole tegelikult toimunud. Ühesõnaga, midagi ei ole sisuliselt muudetud. Kui, siis on majad läinud suuremaks, sest üheks alternatiiviks plaanitakse keldri poolkorruse lisamine parklateks, seega oleks majad sisuliselt neljakorruselised."

Vanatalu lisas, et kõrvalkrundile rajatakse uut Piipheina teed, kuhu tuleb 15 eramut ning müügiplakatil reklaamitakse neid kui privaatseid krunte.

"Ilmselt ka nende kruntide perspektiivsed elanikud ei tea, et nende tagahoovi plaanitakse suuri kortermaju," tõdes ta.

Novikov: linnas elades peab leppima linna elukeskkonna tingimustega

Samuti piirkonnas elav sportlane Gerd Kanter kohtus eelmisel nädalal probleemi arutamiseks ka linnapea Mihhail Kõlvartiga. Esmaspäeval sai ta kirjaliku vastuse abilinnapea Andrei Novikovilt, kes teatas, et vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tallinna keskkonnaametile ja põhjendatud vajadusel korrigeeritakse detailplaneeringut ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruannet.

"Mõistan teie muret, kuid elukoha valimisega linnas peab isik põhimõtteliselt leppima ka linna elukeskkonna tingimustega. Tiheasustusalale ehitamisel on tavaline, et omavahel põrkuvad naaberkinnistute omanike õigused ja huvid," kirjutas Novikov.

"Naaberkinnistute omanikud ei või eeldada, et nende erahuvi kaalub igal juhul üle kolmandate isikute erahuvid või planeerimisel kaalustlusotsuse tegemise õigust omava kohaliku omavalitsuse seisukohad. Naaberkinnistu kasutamine on põhimõtteliselt naaberkinnistu omaniku otsustada, seni, kui see on kooskõlas õigusaktidega," lisas abilinnapea.

Piirkonnas elav Kristi Lõoke ütles, et Novikovi vastuse kohaselt ei või Kloostrimetsa tee elanikud eeldada, et nende erahuvi kaalub igal juhul üle kolmandate isikute ehk arendaja erahuvid, kuid samas on naaberkinnistu kasutamine naaberkinnistu omaniku otsustada.

"See tähendab, et Berezovski (Skill Kapitali juhatuse liige Miroslav Berezovski - toim) huvi kaalub meie huvid nagu naksti üle?" küsis ta.

Laiaküla elanikud pole rahul ka detailplaneeringu parkimist puudutava osaga. Nad juhtisid juba möödunud sügisel linnavõimude tähelepanu sellele, et Pirital tuleks rakendada äärelinna parkimisnormatiivi, mille järgi peaks parkimiskohti rajama märksa enam kui detailplaneeringus kirjas. Elanikud muretsevad, et parkimiskohtade nappuse tõttu hakkavad uued elanikud ja äride külastajad parkima kõrvalasuvatele tänavatele või rajama omaalgatuslikke parkimiskohti.

Samas on kohalikud juba praegu hädas Tallinna teletornis ja botaanikaaias toimuvate suurürituste ajal, mil suur osa autosid pargib Kloostrimetsa tee 70b ja 70c tee äärde ning üle jäävad autod pargivad lähikaudsete tänavate haljashaladele.

Novikov märkis oma vastuskirjas, et liikluse ja parkimise väljatöötamisel on tehtud koostööd Tallinna transpordiametiga. Tema sõnul tuleb nii korterite kui äripindade normatiivne parkimine lahendada kinnistul, Kloostrimetsa tänava maa-alale kavandatud parkimiskohad on aga avalikult kasutatavad.

Lisaks rõhutas abilinnapea, et detailplaneeringu kehtestamiseni on ees veel pikk menetlusprotsess ja kõige kohta, mis puudutab keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruannet ja selle koostamise käigus analüüsitud alternatiive, saab lähiajal vastuseid keskkonnaametilt, mille esindajad on kohal ka avalikul arutelul.

Planeeringu avalik arutelu toimub 18. juunil ning kohalikud elanikud plaanivad seal kindlasti kohal olla.