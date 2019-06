Kihnu päästekomando uus ja uhke hoone asub Suaru sadamas ja nii hakkab selle torn igale saabujale juba laevalt silma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saarele nii olulise hoone valmimist tähistati Kihnus ikka laulu ja pillimänguga. Õnnitlejaid ja tervitajaid oli palju ja kõik rõhutasid hoone vajalikkust.

"Nii nagu mandril, peab ka väikesaarel olema turvalisus tagatud. Kui me vaatame neid väljasõite, mida on Kihnu päästjad teinud viimastel aastatel, siis ühelt poolt me võime öelda, et see tendents on õnneks languses. Samas me teame seda, et Kihnu kutselised päästjad külastavad peaaegu igal aastal ka kodusid, mis näitab, et ennetustöö on väga tähtis. Nii et Kihnu elanike ja Kihnu külaliste turvalisuse tõstmiseks," rääkis peaminister Jüri Ratas.

Kõige suurem heameel uue maja üle on kahtlemata Kihnu päästekomandol, sest varem polnud meestel töötingimusi ollagi.

"See on kogukonna jaoks väga tähtis hoone, sündmus, et inimesed tunneksid end turvalisemalt. /.../ Väga kaua oodatud. Päästjate töötingimused olid siiamaani olematud, aga nüüd on nii uhked. Praegu on meil seitse päästjat. Nii me elame, saame hakkama. Kohad on täidetud," rääkis Kihnu päästekomando ülem Ago Laos.

Päästehoone ehitas Pärnu REV Ehitus. Arhitekt on Jaak Huimerind arhitektuuribüroost Stuudio Paralleel. Hoone läks maksma üle kahe miljoni euro.