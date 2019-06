Virumaal toimub sel nädalal noorte ohutusõppe laager "Kaitse end ja aita teisi", mille üks eesmärk on see, et noored läheks koju ja jagaks laagris saadud teadmisi ka vanematele.

Päästeameti eestvedamisel Läsnal korraldatavas ohutuslaagris on kahes vahetuses kokku 400 põhikooli last Virumaa koolidest. Riigieelarve tõmbub koomale ka päästjate valdkonnas, kuid õppepäevade korraldajate sõnul on oluline tulevikuski ohutusõppe laagrit teha. Selleks kaasatakse Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhatajaJaak Kirsipuu sõnul erinevaid koostööpartnereid.

Kõigil 13 aastal õpilastega ohutuslaagris osalenud Uhtna kooli sotsiaalpedagoogi Margit Lichtfeldti sõnul on üheks laagri eesmärgiks see, et lapsed räägiksid õpitust kodus.

Laagrile eelnesid koolitused tule-, vee- ja pommiohutuse, elanikkonna kaitse, esmaabi ja internetiohutuse teemal. Ohutusõpe koolituse läbis sel aastal Ida- ja Lääne-Virumaal 1900 õpilast.