Reidi tee esialgne ehitusprojekt, mis nägi ette rohkem sõiduradu Kadrioru ja Russalka piirkonnas, on mõistlikum versioon kui see, mille järgi praegu teed ehitatakse, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kolmapäeval.

Kõlvarti sõnul näitab Tallinna tehnikaülikooli teadlaste sel nädalal avalikustatud analüüs, et sõiduradade vähendamine võib tekitada olukorra, et Reidi tee läbilaskevõime väheneb peaaegu kaks korda.

"Selline signaal on meie (Tallinna linnavalitsuse – toim.) jaoks väga oluline. Me mäletame, et see muutus tekkis sellepärast, et tehti kokkulepe MTÜ-ga (Eesti Roheline Liikumine ja rühmitus Merelinna kaitsjad - toim.) ja kokkulepe kehtib. Minu plaan on lähiajal kohtuda selle organisatsiooni esindajatega ja asja arutada," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei tähenda see, et Reidi tee ehitamine on täies hoos, et ehitusprojekti enam muudatusi teha ei saaks. "Tehniliselt saab ehitada nii ja naa. See ei vaja suurt projekti muutmist. Seal on ainult katte küsimus – kas tuleb roheline kate või teekate. Selleks on veel aega. (Tee) alus jääb niikuinii samaks," rääkis linnapea kolmapäeval pressikonverentsil.

Tee-ehituse jätkumine tähendab Kõlvarti sõnul siiski, et otsustada tuleb lähiajal. "Peale kohtumist (MTÜ-ga) peame otsuse välja ütlema. See on siis järgmine nädal," lausus ta.

"Kui te küsite minu isiklikku arvamust, siis see projekti esmane versioon on mõistlikum," märkis Kõlvart.

Erakonna Eestimaa Rohelised juht ja endine Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova ütles ERR-ile, et ta on pettunud, et linnapea allkirjastatud kokkuleppest taganeda tahab.

"On väga palju küsimärke – üks on seesama uuring, millele on siin ja seal viidatud, aga mida keegi pole näinud. Kindlasti ei saa selliseid otsuseid teha kellegi arvamuse põhjal. Teine aspekt on see, et kui Merelinna kaitsjatega saavutati kompromiss, siis allakirjutajateks olid nii abilinnapea kui linnapea. Kui sellised kokkulepped ei kehti, mis on tehtud linnapea tasemel, siis võiks küsida, et millised kokkulepped meil linnas üldse kehtivad," rääkis ta.

Izmailova sõnul on väide, et laiemate teedega ei teki ummikuid ja keskkonnakahjud on seetõttu väiksemad, vana ja ümberlükatud müüt. "Me ei saa linnatänavaid ja teid lõputult laiaks arendada. See ei likvideeri põhjuseid, vaid tegeleb tulekahju kustutamisega, ettevaatavalt linna planeerides peaksime me ikkagi tegema tarku otsuseid. Väide, et ummikud kaovad, kui teed on laiemad, ei vasta tõele," rääkis ta.

Izmailova ütles, Reidi tee kohta liiguvad jutud, et seda on kogu aeg ehitatud esialgse projekti järgi. "Need on spekulatsioonid, aga me saame neile kinnitust leida nädalavahetuse paiku. Ka täna (kolmapäeva - toim.) õhtul arutatakse Reidi tee arenguid roheliste volikogul," lausus ta.

Teadlased: laiem Reidi tee on loodussäästlikum

Tallinna tehnikaülikooli teadlased tegid Tallinna kommunaalameti tellimusel eksperthinnangu, mille järgi on Reidi tee esialgne liikluslahendus kõige ökonoomsem ja loodussäästlikum. See lahendus, millele anti ka ehitusluba, näeb ette Reidi tee linnast väljuvale suunale enne Narva maanteed kolme sõidurada ning Russalka esisele nelja sõidurada.

Pärast seda, kui Tallinna linn jõudis rühmitusega Merelinna kaitseks 2018. a veebruaris kokkuleppele, muudeti projekti ning mõlemas kohas võeti üks sõidurada vähemaks. Muudatused puudutasid umbes 300-meetrist lõiku Russalka-Kadrioru piirkonnas.

Teadlaste esmaspäeval avaldatud eksperthinnangu järgi ei täida muudetud kava esialgset eesmärki tänavaruumis ummikuid vähendada, vaid tekitab neid juurde.

"Tipptundidel väheneb ristmike summaarne ooteaeg esialgse variandi puhul vähemalt kaks korda. Suurem liiklusruum on kasulik kõigile liiklejatele, sest see rahustab ja tagab ohutu liiklemise autojuhtidele, vähendamata ruumi, mis eraldatakse kergliiklejaile," teatasid eksperthinnangu koostanud Dago Antov ja Tiit Metsvaht.

Samuti leidsid teadlased, et kesklinnast eemalduval sõidusuunal radade vähendamine hakkab mõjuma negatiivselt kogu liiklussõlme läbilaskvusele. Eksperthinnagus järeldati, et kuna praegune versioon ei taga sujuvat sõidurežiimi, siis suureneb peatumiste-kiirenduste arv ja see omakorda mõjutab keskkonnaseisundit negatiivselt, mistõttu kasvab summaarne tipptunni saastekoormus.

Tallinna kommunaalamet tellis teadlastelt analüüsi, sest ametis tekkisid kahtlused, kas niivõrd oluline suurehitus nagu Reidi tee saab ikkagi olema piisavalt vastupidav liiklussurvele.