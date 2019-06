Züleyxa Izmailova: miks ei kehti linnapea allkirjaga kokkulepped?

Kuigi linnavalitsuse teade Reidi tee võimaliku laiendamise kohta on küll ehmatav, kuid Toompeal teadusleppe ümber toimuvat arvestades mitte nii väga üllatav, sest kui võimu dikteerivate jõudude maailmavaated ei arvesta otsuste tegemisel kaasaegsete teadmistega, toodavad need otsused edu asemel hoopis kaost ja majanduslikku kahju.

Reidi tee osas linnavalitsus küll viitab avalikustamata uuringule, kuid väidetavalt pole isegi linnaplaneerimisametile ja teistele asjasse puutuvatele ametkondadele salapärast uuringut veel näidatud. "Aktuaalses Kaameras" esitas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart väidetava uuringu tulemusi kindlas kõneviisis.

Ühtegi nii laiaulatusliku mõjuga otsust ei tohi kaasajal sedavõrd kergekäeliselt teha ning Tallinna linnavalitsuse ja Merelinna Kaitsjate vahel sõlmitud kompromisslahendus kuulub endiselt täitmisele.

Miks Tallinna linnavalitsus kehtivat kokkulepet tegelikult rikkuda tahab, on omaette küsimus.

Selge on see, et väidetav autodevoo läbilaskevõime Reidi tee vähendatud projektis ilmneks vaid sel juhul, kui arvutusi tehtaks autostumise kasvu arvestavalt, ehk teisisõnu siis, kui linnavalitsus ei hoia kinni kehtivatest strateegiatest autostumist pidurdada, vaid soovib autostumist veelgi enam hoogustada. Rääkimata kuumasaare efekti võimendamisest ning teistest linnaplaneerimise ja maakasutuse meetmete rakendamisest kliimakriisi ajastul.

"Kokkulepped on seatud kahtluse alla ja kaasamise tähe all saavutatud tulemused on nähtavasti teel prügikasti."

Kahjuks jätsid riigikogu valimistel paljud valijad ja valimata jätnud inimesed kogu Eesti saatuse võlgadesse uppuvate betoonerakondade meelevalda. Valimistejärgsetes tõmbetuultes on nähtavasti ka pealinn oma arengus vähikäiku tegemas. Kokkulepped on seatud kahtluse alla ja kaasamise tähe all saavutatud tulemused on nähtavasti teel prügikasti. Ehk toob tulevane nädal rohkem selgust.

Tallinnast vaid 80 kilomeetri kaugusel Helsingis said äsja ametisse tervelt kolm rohelist ministrit, mis annab lootust, et taandumine potjomkinlusest ja asfaldilembusest saavad kunagi ka siinpool lahte normaalsuseks.

