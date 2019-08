Reidi tee ehituse juures saab mõnda aega kasutada vaid ühte sõidurada

Reidi tee ehituse tõttu on Tallinnas Narva maanteel Russalka monumendi ja kaubanduskeskuse Must Luik vahelisel alal alates esmaspäeva varahommikust avatud mõlemas suunas ainult üks sõidurada. Seda ka hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal.

Betoneerimistööd kestavad umbes nädala. Seal ei ole ka võimalik ajutisi sõiduradu avada tee külgedele, sest Narva maantee merepoolne ala on muinsuskaitse all ja Kadrioru pargi pool asuv ala on looduskaitse all.

Kuna uus liikluskorraldus tekitab tõenäoliselt hommikuti ja õhtuti suuremaid ummikuid, soovitab Tallinna transpordiamet Pirita ja Viimsi elanikel võimalusel kasutada linna sõitmiseks paralleelselt ka Laagna teed ja Gonsiori tänavat. Laagna teele pääsemiseks kasutataval Pärnamäe teel lõpevad teetööd homme hommikuks.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles, et liiklusruum suunatakse ühele poole sõidutee osale ja tähistatakse vastavate märkidega. "Palume olla tähelepanelikud ja jälgida liiklusmärke."

Nädala pärast loobab linn juba avada liiklusskeemi, kus hommikul on linna suunduval teel kaks sõidurada ja õhtul väljub kaks rada.