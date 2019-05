Pirita linnaosa vanem tahab laiendada Reidi tee sõiduteed

Liinat teatas, et Reidi tee eeldatav valmimisaeg on selle aasta detsembris, aga kuna planeeringu koostamisest alates on palju muutunud, võiks projektis teha mõningad muudatused.

"Viimase kümne aastaga on kasvanud Pirita ja Viimsi elanike arv jõudsalt. See tähendab teedele aga suuremat liikluskoormust. Ehitame neid ju aastakümneteks, mitte mõneks aastaks. Seetõttu teen ettepaneku muuta Reidi tee sõidutee osa kaherajaliseks. See aitaks hajutada ühe sõidutee raja liikluskoormust, mis omakorda aitaks vähendada ummikute probleemi, mis praegu on igale Pirita ja Viimsi elanikule tuttav," selgitas Liinat.

"Hiljuti tuli Eckerö Lines välja teatega, et alates juunist hakkab veel üks kaubalaev silduma Vanasadamasse. Mida see tähendab? Rohkem raskeveokeid Pirita teele! See tähendab veel suuremat liikluskoormust ja suuremaid ummikuid. Paraku aga ei saa Tallinna linn antud olukorras ettevõtjale ettekirjutusi teha, sest selleks puudub õiguslik alus," lisas ta.

Liinat tunnistas, et praegune Reidi tee projekt on hea, sest selles on arvestatud jalakäijatega, samuti on projekt keskkonnasõbralik, sest istutatakse sadu puid ja põõsaid.

"Sellegipoolest, võttes arvesse, et Pirita ja Viimsi elanikkond kasvab veelgi ning Eckerö Lines'i uus liin toob Piritale teele veelgi rohkem sõidukeid, siis on oluline laiendada Reidi tee sõidutee osa," lisas Liinat.