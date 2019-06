Tallinna ringkonnakohus tegi pretsedenti loova otsuse ning jätkab muuhulgas riiklike dokumentide ebaseaduslikus väljaandmises süüdistatava Ljubov Genrihsoni kohtuasja istungeid ilma süüdistatava kohalviibimiseta. Põhjuseks tõi kohus asjaolu, et "süüdistatava käitumine õigusemõistmise takistamisel on muutunud kontrollimatuks".

"Arvestades, et süüdistatava käitumine õigusemõistmise takistamisel on muutunud kontrollimatuks, on kohtuasja arutamine süüdistatava L. Genrihsonita muutunud vältimatuks," leidis ringkonnakohus.

Ringkonnakohtu hinnangul esineb erandlik alus kohtumenetluse jätkamiseks ilma Genrihsonita, kuna kriminaalmenetluse seaduse kohaselt võib kriminaalasja arutada süüdistatava osavõtuta, kui pärast kohtuistungil ülekuulamist on süüdistatav viinud end seisundisse, mis välistab tema osavõtu kohtulikust arutamisest, ning ilma temata on kohtulik arutamine võimalik.

"Olukorras, kus süüdistatav on asunud kohtumenetluses õigusemõistmist süstemaatiliselt takistama, takistades seejuures enda ülekuulamist kohtulikul uurimisel järjepideva ja tahtliku kohtukõlbmatuks muutmisega, on süüdistatav sisuliselt keeldunud ütluste andmisest kohtuistungil. Ringkonnakohus leidis, et L. Genrihsoni käitumist saab käsitleda õigusemõistmise takistamisena ja seetõttu esineb alus kohtumenetluse jätkamiseks ilma temata," märgiti otsuses.

Ringkonnakohus märkis kolmapäeval tehtud otsuses, et viimasel ajal on kohtupraktikas sagenenud olukorrad, kus kohtu all olevate süüdistatavate kaitsetaktika rajaneb argumendil, et nende terviseseisund muudab neid kohtukõlbmatuks.

"Ljubov Genrihsoni kriminaalasja puhul on süüdistatav jätnud pikema aja jooksul kehva tervise tõttu istungitele ilmumata, millele maakohus on reageerinud istungite edasilükkamisega. Kui süüdistatav ei saa pikema aja jooksul haiguse tõttu kohtulikust arutamisest osa võtta, võimaldab seadus kriminaalasja arutamist erandlikult jätkata ilma süüdistatavata – kuid seda üksnes tema nõusolekul. L. Genrihson, kes on kohtu all kuritegeliku ühenduse organiseerimise süüdistuses, on sellest keeldunud ja kestvalt avaldanud soovi osa võtta kohtumenetlusest," kirjeldas kohus tekkinud olukorda.

Kuna prokuratuuri hinnangul muudab Genrihson end ravimiskeemi eiramisega - ta jättis võtmata talle määratud ravimid, seades nii ohtu ka oma elu - tahtlikult kohtukõlbmatuks, taotles prokurör süüdistatava vahistamist.

Kuivõrd aga kohus polnud veendunud, et Genrihson asuks vahi alla raimeid võtma, ei peetud vahistamist asjakohaseks.

Kuivõrd kohtud aga peavad võimalikult kiiresti lahendini jõudma ning Genrihson jätkas kohtu hinnangul erinevate taotluste esitamist just selleks, et lahendini ei jõutaks, otsustas kohus, et kujunenud olukorras peab leidma mõistliku tasakaalu süüdistatava õiguste tagamise ja avaliku huvi vahel. Näiteks riigikohus on leidnud, et süüdistatava õiguste tagamise nimel ei peaks riik ohvriks tooma kõik muud kriminaalmenetluslikud kaalutlused.

Ringkonnakohtu kolmapäevast määrust saab vaidlustada riigikohtus 15 päeva jooksul.

Riigiprokuratuur süüdistab Ljubov Genrihsoni kuritegeliku ühenduse moodustamises ja juhtimises, samuti korduvas altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises, dokumendi võltsimises ja sellele kaasaaitamises, võltsdokumendi kasutamises, tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises ja kelmuses.

Genrihson tunnistas oma süüd osaliselt ehk ainult keeleeksamitega seotud kuritegude toimepanemist.