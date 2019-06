Ka Eesti Pagari omanik ütles, et asi on nii segane, et ta ei saa täpselt aru, mida uuritakse, kirjutab Postimees.

Uurimist juhtiva Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles, et kolmpäeval otsiti kontor läbi, et kontrollida esialgseid kahtlusi võimalike kuritegude toimepanemise kohta. "Kuna kohtueelne uurimine on varajases faasis ja uurijad jätkavad tõendite kogumist, ei ole meil praegu võimalik täiendavat infot anda," ütles ta.

Küsimusele, miks Eesti Pagari kontor läbi otsiti ja milles ettevõtet kahtlustatakse, vastas ettevõtte omanik Margus Mehine, et jääb vastuse võlgu. "See on nii segane asi, et ei oska kommenteerida. Kui aus olla, siis ma ei saa ise ka päris täpselt aru," lisas ta.

Eesti Pagari poolt ütles vandeadvokaat Lembit Tedder Järva Teatajale, et läbiotsimine toimus veendumaks, et ettevõtte äritegevus vastab kehtestatud reeglitele.

Creditinfo andmetel kuulub Eesti Pagar 69,81 protsendi ulatuses OÜ-le Vallerton, mis omakorda kuulub kolme neljandiku ulatuses Mehisele ning 25-protsendilise osalusega Jochen Karl Erhard Bindewaldile. 18,87 protsenti Eesti Pagarist kuulub Maral Invest OÜ-le, mille ainuomanik on Mehine. Ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 50,4 miljonit eurot ning kasum 1,4 miljonit eurot.