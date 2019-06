Uuring: Google teenib uudiste pealt miljardeid

News Media Alliance'i uuring annab kaalu uudistetööstuse süüdistusele, et Google ja teised veebihiiud kahjustavad tavapäraseid uudisteorganisatsioone, kasutades oma ülivõimsat positsiooni internetiuudiste keskkonnas seal liikuva reklaamitulu endale kahmamiseks.

Uuringu järgi on Google asunud uudissisu aina rohkem rahaks tegema, mille taustal on soov hoida tarbijad tema ökosüsteemis. Dokumendis lisatakse, et uudisteotsingud aitavad veebihiiul koguda oma kasutajate kohta andmeid, mille abiga ta neile oma teisi tooteid täpsemalt suunab.

Oodatavasti esitletakse uuringut sel nädalal USA kongressis istungil, kus käsitletakse suurte tehnoloogiafirmade vääritikäitumisi. Uuringuga üritatakse toetada seaduste muutmist nii, et uudisteorganisatsioonid saaksid digitulu üle läbirääkimiste pidamiseks kartelliseadustes erandi.

Google ja mõned meediaanalüütikud vaidlustasid uuringu sisu ja järeldused.

"Need põlve peal tehtud arvutused pole täpsed ning seda toovad esile ka mitmed eksperdid," ütles Google'i pressiesindaja.

"Valdav arv uudisteotsingutest reklaame ei näita. Uuring eirab ka Google'i tekitatud väärtust. Google News ja Google Search suunavad iga kuu kirjastajate veebilehtedele üle 10 miljardi kliki, mis on ajam tellimustele ning märkimisväärsele reklaamtulule."

Mõned analüütikud suhtusid skeptiliselt ka uuringu meetoditesse.

New Yorgi ülikooli ajakirjandusprofessor Jeff Jarvis pidas uuringut eksitavaks osaliselt põhjusel, et see toetub otsingutulemustes uudislugude väljavõtetele.

"Väljavõtted otsingumootoris ei ole sisu," ütles Jarvis Twitteris.

"Need on kirjastajate juurde viivad lingid. Google ei saa raha Google Newsist. Kui ta teenib uudiste pealt raha, siis teeb ta seda kirjastajate lehtedel olevate reklaamide teenindamisega."

Temple'i ülikooli professori Aron Pilhoferi sõnul ei arvesta uuring, kuidas Google suunab kasutajaid uudisteportaalidesse, kus kirjastajad tulu teenida saavad.

"Isegi kui nõustuda kasutatud metodoloogiaga (mina ei nõustu), siis arvan, et oleks õiglane arvestada ka kogu liiklust, mida Google kirjastajate lehtedele suunab, onju? See on lihtsalt totter," teatas Pilhofer Twitteris.