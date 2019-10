Prantsuse meedia teatas neljapäeval, et esitab konkurentsiametile Google'i vastu kaebuse, sest viimane ei maksa meediafirmadele uudiste otsingutulemustes kuvamise eest.

Kohalikke meediafirmasid koondav pressiliit APIG lisas, et survestab ka Prantsuse valitsust USA tehnoloogiahiiu vastu meetmeid rakendama.

Rahvusvaheline uudisteagentuur AFP, mis ei ole APIG osa, teatas eraldi kaebuse esitamisest.

Prantsusmaa oli esimene riik, mis ratifitseeris Euroopa Liidu uue autorikaitsedirektiivi. Seadus jõustub neljapäeval ja see kohustab veebihiide väljaannetele nende sisu eest maksma.

Google on aga teatanud, et näitab otsingutulemustes artikleid, pilte ja videosid ainult tingimusel, et meediafirmad lubavad neid kasutada tasuta.

Juhul kui nad keelduvad, näidatakse otsingutulemustes ainult pealkirja ja linki, teatas Google. See tähendaks väljaannete jaoks aga pea kindlasti nähtavuse ja reklaamitulu vähenemist.

Kolmapäeval tegid sajad ajakirjanikud Euroopa ametnikele üleskutse Google'i vastu meetmeid rakendada.

Umbes 800 ajakirjanikku, fotograafi, filmitegijat ja meediafirmade tegevjuhti allkirjastasid avaliku kirja, mis avaldati ajalehtedes üle Euroopa. Kirjas ärgitati valitsusi, et nad sunniks Google'it ja teisi tehnoloogiafirmasid EL-i uut direktiivi täitma.