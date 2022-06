Facebook kaalub USA meediamajadega uusi kokkuleppeid

USA sotsiaalmeediahiid Facebook on ümber hindamas meediamajadele raha maksmise kokkuleppeid. Facebook maksab aastas üle 15 miljoni dollari Washington Postile, veidi üle 20 miljoni dollari New York Timesile ja üle 10 miljoni The Wall Street Journalile, vahendas the Wall Street Journal. Enamus USA meediaväljaannetest saavad vaid murdosa suurtele uudisteorganisatsioonidele makstud summast.

Kokkulepete tuum on USA-s ja Ühendkuningriigis ligipääsetav Facebooki uudiste sektsioon, mille kaudu lugejad saavad osa meediaväljaannete artikleid tasuta lugeda. Kolmeaastane leping meediamajade ja Facebooki vahel sõlmiti 2019. aastal ehk peaks aeguma käesoleva aasta jooksul.

Facebook pole näidanud valmidust kokkuleppe uuendamiseks. Sotsiaalmeediahiid on oma huvi nihutanud uudistelt suunamudijatele, et paremini konkureerida TikTokiga. Samuti on ettevõte suurendamas investeeringuid Metaverse'i, mida ilmestab Facebooki otsus nimetada oma emafirma ümber Metaks.

Meta tegevjuht, Mark Zuckerberg, on väidetavalt frustreeritud paljude riikide plaanidest sundida Facebooki ja Google'i emafirmat Alphabeti uudiste eest maksma. Nende arengute pärast on vähenenud Zuckerbergi huvi laiendada uudiste rolli Facebooki keskkonnas. Juba 2018. aastaks oli Facebooki ja Google'i käes 77 protsenti USA reklaamitulust kohalikul tasandil.

Uudisteorganisatsioonid pole interneti ja eriti sotsiaalmeedia ajastul enam suutelised Google'i ja Facebookiga reklaamitulu pärast konkureerima. Samuti on meediamajad kritiseerinud tehnoloogiaettevõtteid, kuna nad ei maksa neile internetis jagatud uudiste eest.

Regulaatorid Euroopa Liidus, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides on astunud samme, et panna Google ja Facebook maksma nende kaudu jagatud uudiste eest. Facebook oli eriti vastaline vastava Austraalia seaduse osas, mistõttu lõpetati riigis Facebooki kaudu kõikide uudiste jagamine. Samasugused seadus on kaalumisel Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.