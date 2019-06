Viis EL-i riiki ja Venemaa avaldasid toetust Moldova parlamendile

Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Rootsi ja Ühendkuningriik ütlesid ühisavalduses, et veebruaris valitud parlament langetas tähtsaid otsuseid, "seal hulgas valitsuse moodustamisest".

Moldova langes pühapäeval sügavasse kriisi pärast seda, kui presidendi kohusetäitja saatis parlamendi laiali ja kuulutas 6. septembriks välja ennetähtaegsed valimised vahetult pärast seda, kui parlamendis tekkis mitu kuud kestnud patiseisu järel uus võimukoalitsioon.

Parlament kinnitas laupäeval ametisse Euroopa-meelse alliansi ACUM ja venemeelse Sotsialistliku Partei koalitsioonivalitsuse eesotsas peaminister Maia Sanduga, kuigi põhiseaduskohus oli päev varem keelanud parlamendil kokku tulla ja käskinud presidendil selle laiali saata.

Kokkulepe jätab kõrvale valimistel teise tulemuse teinud Demokraatliku Partei, mida juhib oligarh Vlad Plahotniuc ja mis juhtis valitsust enne viimaseid valimisi.

Pühapäeval peatas kohus sotsialistist presidendi Igor Dodoni volitused ja määras ajutiseks riigipeaks Demokraatliku Partei esindaja, ekspeaminister Pavel Filipi.

Filip kuulutas 6. septembriks välja erakorralised valimised.

"Praeguses põhiseaduslikus kriisis näeme ja toetame Moldova parlamenti kui moldova rahva esindajat ja parimat kohta arutamaks kõiki poliitilisi küsimusi, nende seas ka vastuolulisi," ütlesid Euroopa riigid.

Venemaa toetas samuti Moldova võimukoalitsiooni

"Ainus võimalik viis sisepoliitilise kriisi lahendamiseks Moldovas on kõigi vastutustundlike jõudude dialoog kooskõlas üldiselt aktsepteeritud demokraatlike põhimõtetega," ütles Vene välisministeerium ja lisas, et olukorra kiire lahendamine on kõigi Moldova kodanike ja progressiivse arengu huvides.

NATO ja Euroopa Nõukogu väljendasid samuti muret poliitiliste arengute pärast Moldovas.

Euroopa Nõukogu peasekretär Thornbjörn Jagland palus nõukogu põhiseadusekspertidelt arvamust Moldovas toimunu kohta.

EL kutsus oma avalduses üles "rahule ja vaoshoitusele" ja teatas, et on "valmis koostööks demokraatlikult legitiimse valitsusega".

EL-i välispoliitikajuht Federica Mogherini kutsus Moldovat "austama õigusriigi põhimõtteid ja tagama demokraatia toimimise".