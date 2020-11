Moldova opositsionäär nimetab praegust presidenti poliitiliseks laibaks

"Dodon on poliitiline laip. Kuidas on see võimalik, et kontrollides valitsust, parlamenti, pealinna, kohalikke omavalitsusi, ei suutnud Dodon valimistel saada isegi 40-protsendilist toetust," rääkis Moldova parlamendisaadik Dumitru Alaiba usutluses ERR-ile.

Alaiba tõi välja, et hoolimata massivsest kampaaniast maakohtades kogus Dodon ikkagi valimiste esimeses voorus ainult 32 protsenti häältest, jäädes alla Sandule, kes sai 36 protsenti.

Dodoni kaotuse üheks põhjuseks pidas Alaiba ka Moldovas valitsevat rasket olukorda, mis on kaasa toonud inimeste kriitika ja pettumuse. Olles niigi üks Euroopa vaeseim ja korrumpeerunuim riik, kus sotsiaalmajanduslik kriis on kestnud juba aastaid, siis tänavu lisandus raskustele veel ka koroonakriis ning põuane suvi.

"See on katastroof, mida nad tegid, õigemini, mida nad ei teinud, et probleeme lahendada. Oli ebakindlust, valeinfot, probleemi eitamist, need on tüüpilised populismist kantud vead, mida on teinud ka teised valitsused. Meil on kasutatud väga perversseid prioriteete, korruptiivseid skeeme, inimesed püüavad isegi praeguses olukorras varastada valitsuse hangete kaudu," rääkis Alaiba. "Valitsus ebaõnnetus põhiliste asjade korraldamisega, mida teised riigid, ka Moldovast vaesemad riigid ikkagi püüdsid teha - et aidata majandust ja toetada ettevõtjaid," lisas ta.

Alaiba hinnangul oli Moldova ilmselt ainus riik mis ei kehtestanud meetmeid töökohtade säilitamiseks ega massiliste pankrottide vältimiseks.

Sellele kõigele lisandus ka põud, mis mõjus Moldovale kui põllumajandusmaale, kus põllumajandusest sõltuvad sajad tuhanded töökohad, eriti rängalt.

Aga valitsus ei olnud ka selleks kuidagi valmistunud, kuigi juba jaanuaris hoiatati, et see on 40 aasta jooksul kõige soojem talv ja sellele järgneb paratamatult põud, märkis Alaiba.

Hinnates valimiste teise vooru kulgu, leidis Alaiba, et Dodonilt võib oodata võltsimisi ja valimispettust.

"Oleks Moldova täielikult funktsioneeriv demokraatia, kui meil oleks institutsioonid, mis käituvad rangelt seaduste kohaselt, kui Moldoval oleks täielikult läbipaistvad valimised ning sõltumatu keskvalimiskomisjon, kes suudab läbi viia usaldusväärseid valimisi, siis ma ei muretseks, et Sandu on juba võitja," rääkis ta.

"Aga Moldova ei ole selline. Moldova on osaliselt vaba riik, poolik demokraatia, kus institutsioonide üle valitsevad Dodoni poliitilised huvid. Dodon pole võitnud kordagi valimisi täielikult puhtalt. Seepärast prognoosime valimispettusi. Kui suured need on, kui otsustavaks need osutuvad, oleneb ka sellest, kuidas meie suudame ennast mobiliseerida," lisas Alaiba. "Me teame, et tema kaotab ausad valimised."

Alaiba rääkis, et Sandu leeril on juba andmeid Dodoni korraldatavatest mahhinatsioonidest.

Kommenteerides Venemaa mõju, leidis Alaiba, et Vene-meelseks peetavat president Dodoni ei toetata lõpuni ka Moskvas, kuna ta ei ole näidanud suutlikkust riiki efektiivselt juhtida: "Ma loodan, et Moskva on pragmaatiline, sest Dodon on poliitiline laip. Kuidas on see võimalik, et kontrollides valitsust, parlamenti, pealinna, kohalikke omavalitsusi, ei suutnud Dodon valimistel saada isegi 40-protsendilist toetust. Mina Moskva asemel ei toetaks teda."

"Dodon on vasall ja teda Moskvas ei austata, seda on näidanud ka eri lekked," lisas Alaiba.

Dodon ja Sandu konkureerisid Moldova presidendivalimistel ka 2016. aastal, siis võitis Dodon 52 protsendiga, Dandu sai 47 protsenti.