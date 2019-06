Peaminister Maia Sandu tänas kodanikke ja välispartnereid, kes uut valitsust võimuvahetuse ajal toetasid.

"Meil õnnestus kukutada oligarh ja oligarhia. Me võitlesime selle nimel, kuid kodanike tugeva toetuseta poleks me seda suutnud," ütles ta.

Sandu valitsuse moodustavad tema euroopameelne ühendus ACUM ja venemeelne Sotsialistlik Partei.

"Eriline tänu ka välispartneritele, kes etendasid otsustavat rolli ebaseaduslikku valitsust tagasi astuma sundides ja olukorra destabiliseerimist takistades," ütles Sandu.

"Uuel valitsusel on palju tööd, et puhastada riik oligarhi valitsemise tagajärgedest," sõnas peaminister.

Mõjuka oligarhi Vladimir Plahotniuci juhitav Moldova Demokraatlik Partei teatas reedel, et saadab oma valitsuse laiali, andes nii Sotsialistide Parteile ja ACUM-i blokile võimaluse võimule asuda.

Moldova uus peaminister lubab edendada suhteid EL-iga

Moldova uus peaminister ütles laupäeval, et tema valitsuse eesmärk on edendada suhteid Euroopa Liiduga ja mõista õigust kõigi üle, kes on võimu kuritarvitanud.

Peaminister rääkis ajakirjanikega pärast möödunud nädalavahetusel moodustatud koalitsioonivalitsuse esimest istungit, millega tuli oodata, sest kohusetäitjana ametis olnud valitsus keeldus lahkumast.

Senine võimuerakond Demokraatlik Partei keeldus tagasi astumast, väites, et uue valitsuse moodustamisega ületati selleks ette nähtud tähtaeg. Oligarh Plahotniuci juhitavaid demokraate toetas ka konstitutsioonikohus.

Reedel tunnistasid nad aga viimaks kaotust ja teatasid tagasiastumisest. Laupäeval kinnitas erakond, et Plahotniuc lahkus riigist tema Šveitsis elava pere juurde.

Moldova senine liider lahkus riigist

Moldova Demokraatlik Partei (PDM) kinnitas laupäeval, et tema liider oligarh Vladimir Plahotniuc lahkus riigist.

"Demokraatlik Partei teatab, et tema esimees Vladimir Plahotniuc lahkus Moldovast, et olla koos perekonnaga, kes elab välismaal (Šveitsis)," ütles erakond avalduses.

"Me kutsume ajakirjandust hoiduma sel teemal spekuleerimast ja avaliku arvamusega manipuleerimast, sest härra Plahotniuci reis kestab vaid mõne päeva."

Moldova meedia teatas reede õhtul Chisinau lennujaamast, et Plahotniuc ning talle lähedased ametnikud ja ärimehed on asunud kiiruga riigist lahkuma. Juba õhtul startis mitu eralennukit Moskvasse, Odessasse, Londonisse ja Istanbuli.

Pagema hakati niipea, kui Demokraatliku Partei valitsus teatas, et astub tagasi ja annab Sotsialistide Parteile ja ACUM-i blokile võimaluse võimule tulla.