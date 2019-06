Soome politsei Nordea väidetava rahapesu asjus eeluurimist ei alusta

Soome politsei ei asu uurima väidet Nordeas toimunud rahapesust, sest väidetavad rikkumised on aegunud ning Soomel puudub väite uurimiseks jurisdiktsioon, teatas keskkriminaalpolitsei teisipäeval.

Uurimise alustamise taotluse esitas eelmisel aastal fond Hermitage Capital Management, kelle asutaja on Kremli-kriitiline Briti finantsist Bill Browder. Fondi taotluses öeldi, et Nordea oli osaline ulatuslikus rahapesus, kui võttis vastu ülekandeid Eestis asuvast Danske Banki harust ja Leedu Ukio Bankasest.

Taotluses lisati, et raha oli pärit Venemaal 2007. aastal toime pandud kuriteost.

Soome keskkriminaalpolitsei andmeil on uurimistaotluses kajastatud tehingud tehtud kas Eestis või Leedus, mistõttu puudub Soome võimudel uurimiseks vajalik jurisdiktsioon.

Lisaks tehti enamik ülekandeid rohkem kui kümme aastat tagasi, mistõttu oleksid väidetavad rikkumised seaduse seisukohast aegunud.

"See, mis puudutab uurimistaotluses olevaid värskemaid aegu, siis pole politseil põhjust kahtlustada, et Nordea või kontode omanikud oleksid olnud teadlikud kahtlusi äratanud tegudest Baltimaades," lisas keskkriminaalpolitsei.

Taotluses ei toetata ka seisukohta, et teenusi müünud Soome firmad ja Nordea eest tegutsenud inimesed olid ülekandeid vastu võttes teadnud, et raha pärines Venemaal tehtud kuriteost.

Politsei sõnul käsitles taotlus ka väidet, et Nordea ei täitnud 2009. aastal kehtinud seadust, mis käsitles panga kohustust tunda oma klienti.

"Selles osas tõdetakse, et tollal kehtinud seaduses sätestatud tundmiskohustuse rikkumise rängim karistus oli trahv. See tähendab, et süüdistusõigus aegus nende tegude eest pärast kahe aasta möödumist teost."

Seepärast pole selles kaasuses põhjust kuritegu kahtlustada, lisas keskkriminaalpolitsei.

Uurimistaotlus esitati ka prokuratuurile, kuid ka nemad ei alusta eeluurimist, lisas politsei.