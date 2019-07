USA-s sündinud Briti investor ja inimõiguslane Bill Browder, kes on aastaid tegelenud Venemaa võimuringkondade korruptsiooni paljastamisega, on viimasel ajal võtnud luubi alla Venemaa seostega rahapesu Küprosel.

Browderi kampaania on toonud juba kaasa ka konkreetse kriminaaljuurdluse, kuid investori enda sõnum iseloomustab see juhtum Kürpose rahapesuga seotud probleeme laiemalt, kirjutab Politico.

Investori sõnul on Küprose võimud aidanud kaasa sellele, et Küprose kinnisvaraturul on saanud rahapesuga tegeleda Venemaa ärimees Dmitri Kljujev, kellel on seosed nii organiseeritud kuritegevuse kui ka Kremliga. Kljujevi vastu on kehtestanud sanktsioone näiteks USA, Kanada ja Balti riigid. Kahtlastel asjaoludel Venemaa eeluurimisvanglas surnud Sergei Magnitski advokaatide ja toetajate kinnitusel oli just Kljujev Hermitage'i fondi petuskeemi eestvedajaks.

"Meie kogemus näitab, et Venemaa organiseeritud kuritegevus on täielikult imbunud Küprose õiguskaitseorganitesse ning see juhtum on esmatähtis näide," selgitas Browder.

Aktivistid ja erinevad uurijad on aastaid nimetanud Küprost Venemaalt pärineva musta raha sihtkohaks ning süüdistanud sealseid võime selles, et olukorda kontrolli alla ei võeta. Kürpose võimud on omakorda teatanud, et nad on teinud viimastel aastatel olulisi samme probleemi lahendamisel.

"Ma arvan, et Küprose võimud on sisuliselt tervitanud Venemaalt saabuvat pestavat raha, sest rahapesijate suhtes pole loodud mingeid tagajärgi," nentis Browder. "Venemaa on kasutanud Küprost Trooja hobusena, et oma raha Euroopasse toimetada. Tegemist on Euroopa ühe nõrga lüliga võitluses Vene organiseeritud kuritegevusega."

Browderi sõnul on tal näiteks ka üks dokument, mis näitab, kuidas Küprose siseministeeriumi ametnik aitas Kljujevil kahtlase rahaga Küprosel maja osta. Sisuliselt juhendas see ametnik Kljujevit, kuidas maja oma poja nimele kirjutada nii, et tehing ei satuks rahapesuvastaste radarite vaatevälja. Kusjuures vangerdus varadega sooritati ajal, mil Kanada sanktsioonid Kljujevi vastu juba kehtisid ning USA sanktsioonid pidid hakkama kehtima päevade pärast.

Küprose valitsusest teatati kommentaariks, et politsei on Browderi kaebuse kätte saanud ja alustanud ametlikku juurdlust. Browderi laiemaid süüdistusi valitsuse pressiesindaja otseselt ei kommenteerinud, vaid saatis Politicole briifingudokumendi, kus kirjeldatakse Küprose võimude võitlust rahapesuga.