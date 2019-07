Browder: Läti pole suutnud rahapesu tõkestada

Kirjas öeldakse, et Hermitage esitas esimese rahapesukaebuse Läti ametivõimudele 2012. aastal, kui avastati 19 miljoni euro pesemine läbi 16 konto kuues Läti pangas. Rahapesu oli osa 230 miljoni dollarisest skeemist, mille paljastas mõrvatud advokaat Sergei Magnitski.

Kuigi Lätis avati kriminaalasi, keeldus prokuratuur Hermitage'ile ohvristaatuse andmisest ega jaganud uurimise kohta teavet. Firma polnud aastaid teadlik mingist uurimistegevusest Lätis ja kui juhtumi uurimine Lätis pooleli jäeti, jätkas Hermitage asja uurimist Leedu ja Eesti ametivõimude abiga.

2016. ja 2018. aastal esitas Hermitage Läti ametivõimudele veel kaebusi, kus toodi välja 430 kontot 14 Läti pangas, mida kahtlustati rahapesus. Seejuures tuvastati, et veel 46 miljonit dollarit Magnitski paljastatud skeemi rahast jooksis läbi Läti.

Ettevõte rõhutas kirjas ministrile, et viimasel 6,5 aastal on Hermitage pakkunud Läti ametivõimudele igakülgset tuge, et rahapesuga seotud inimesed vastutusele võtta. Läti ametivõimud ei ole aga oma kohust rahapesu takistamisel täitnud ega viinud läbi tähenduslikke uurimisi. Samale järeldusele on jõudnud ka USA ja Prantsuse finantsjärelevalve ja rahapesuvastased ametid, märgitakse kirjas.

Hermitage palub kirjas, et Läti alustaks uurimist seoses finantspolitsei ja prokuratuuri tegevusetusega ja hindaks tõendite kogust ja ulatust ning kaaluks ohvri/tsiviilosapoole staatuse arendamist rahapesu puudutavates kriminaalasjades.