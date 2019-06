Macron hoiatas hullunud kapitalismi ohtude eest

Macron pidas 45 minutit pika kõne ILO 100. aastapäeva konverentsil, kuhu on saabunud kümneid riigipäid ja valitsusjuhte.

Macron ütles, et Esimese maailmasõja hõõguvatele sütele rajatud ILO loodi usus, et rahu tagamine tulevikus vajab sotsiaalset õiglust ja töölistest lugu pidamist.

Macron kutsus minema üle sotsiaalsele turumajandusele, kus kõik saavad oma osa, selle asemel, et pooldada süsteemi, kus jõukuse haaravad vähesed.

"Kui inimesed tunnevad, et neilt on võetud lootus küllusele, siis saab neid tõmmata autoritaarsuse suunas ja panna uskuma, et demokraatia ei kaitse neid enam hullunud kapitalismi ebavõrdsuse eest," ütles Macron.

Ta kutsus üles kehtestama universaalse sotsiaalkaitse ja Euroopa Liidu ülese miinimumpalga.

"Arvan, et kriis, mida me praegu kogeme, võib viia sõjani ja demokraatiate lagunemiseni. Olen selles sügavalt veendunud," hoiatas Macron konverentsil.

Enne Macroni kõnelenud Saksa kantsler Angela Merkel ütles samuti, et väärikate töötingimuste tagamine on kiireloomuline ülemaailmne väljakutse.